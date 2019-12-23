今迎86歲生日！日上皇重拾學者身分「寫鰕虎魚論文」　上皇后陪散步

▲日本上皇明仁迎來86歲生日。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本上皇明仁23日迎來86歲生日，這也是上皇退位後的第一個生日。宮內廳透露，上皇明仁現在每天都忙著整理行李，準備明年3月搬至位於東京都港區的高輪皇族邸，剩下時間則是前往生物學研究所，重拾魚類學者的身分，撰寫鰕虎亞目魚類的新論文。

綜合日媒報導，上皇明仁23日迎來生日，在皇居中接受日本皇室等人的祝福，預計晚上會與天皇、秋篠宮文仁親王一同享用祝福的晚餐。按照到去年為止的生日傳統，多數都是在宮殿中舉行，退位之後則有一部分慶賀活動會在住所「吹上仙洞御所」舉行。

宮內廳表示，近來上皇的身體沒有太大變化，幾乎都在忙明年3月要搬家至高輪皇族邸的事宜，另外就是每週2、3次會到皇居的生物學研究所，完成對鰕虎亞目魚類的新論文，讓他生涯發表過的32篇論文持續增加。

除此之外，上皇也非常珍惜與上皇后一起度過的時間，兩人會在早晨散步，一起享用早餐，保持著輪流為對方讀書的習慣，或是觀看介紹日本各地美景的電視節目。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

