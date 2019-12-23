今迎86歲生日！日上皇重拾學者身分「寫鰕虎魚論文」　上皇后陪散步

▲日本上皇明仁迎來86歲生日。（圖／路透社）
記者林瑩真／編譯
日本上皇明仁23日迎來86歲生日，這也是上皇退位後的第一個生日。宮內廳透露，上皇明仁現在每天都忙著整理行李，準備明年3月搬至位於東京都港區的高輪皇族邸，剩下時間則是前往生物學研究所，重拾魚類學者的身分，撰寫鰕虎亞目魚類的新論文。
綜合日媒報導，上皇明仁23日迎來生日，在皇居中接受日本皇室等人的祝福，預計晚上會與天皇、秋篠宮文仁親王一同享用祝福的晚餐。按照到去年為止的生日傳統，多數都是在宮殿中舉行，退位之後則有一部分慶賀活動會在住所「吹上仙洞御所」舉行。
上皇さま、86歳に 上皇后さまと交互に本の音読楽しむhttps://t.co/0YLdj5jAO2#上皇 さまが23日、86歳の誕生日を迎えられました。— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) December 22, 2019
宮内庁によれば、天皇、皇后両陛下の即位に伴う一連の行事が滞りなく終わったことに安堵されている様子だということです。#皇族 pic.twitter.com/fNTAWkFSgH
宮內廳表示，近來上皇的身體沒有太大變化，幾乎都在忙明年3月要搬家至高輪皇族邸的事宜，另外就是每週2、3次會到皇居的生物學研究所，完成對鰕虎亞目魚類的新論文，讓他生涯發表過的32篇論文持續增加。
除此之外，上皇也非常珍惜與上皇后一起度過的時間，兩人會在早晨散步，一起享用早餐，保持著輪流為對方讀書的習慣，或是觀看介紹日本各地美景的電視節目。