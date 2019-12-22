無黨籍黃足貞感性曝參戰動力！Z9吳達偉自拍報備行程　盼建議員助理雷達APP

▲新北市立委第7選區候選人。（圖／翻攝自Facebook／板橋阿貞、吳達偉Z9 板橋立委候選人）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020立委選戰中，新北市第7選區共有7位候選人，日前無黨籍黃足貞在臉書貼出多張照片，感性發文分享參選心得，說她一步一腳印、單槍匹馬拜票，都是為了闡述愛家理念。台民黨的網路達人吳達偉則是善用臉書粉絲專頁，除了隨時打卡報備自己的拜票行程，更能即時和支持者網友們互動。

無黨籍候選人黃足貞則是在粉絲專頁「板橋阿貞」貼文，PO出多張她一步一腳印拜票的照片，說她是第7選區唯一一位沒有政黨包袱的參選人，強調自己「以愛家立委參選人為主軸，支持一男一女的婚姻，反對性解放的同志教育進入校園。」

▲黃足貞臉書感性發文。（圖／翻攝自Facebook／板橋阿貞）

文中還指出，黃足貞拜票都是單槍匹馬，無黨籍參選也意味沒有任何政黨援助，「為什麼黃足貞敢這樣站出來，有人懷疑是不是背後有什麼勢力支撐，其實阿貞坦誠說，是的，的確有。而支撐她的動力，就是這765萬愛家公投的英雄」，最後她感性直呼，選舉很辛苦，但她捨不得這些家庭付出的夥伴一起辛苦，「她另類的在戰車上廣播，揮手，問候，一句一句的闡述愛家理念。」

網路原生立委參選人吳達偉日前則是發文，希望「選民服務行動化」，構想建一套議員助理雷達APP，民眾隨時打開APP就可看到目前在線服務的議員助理，可用手機上傳簡單圖文、影片以成立案件，「讓你找助理比找神奇寶貝還簡單，也可以追蹤案件、評價案件服務。」並說大部分的立委都會提供免費的法律咨詢服務，「我自己陸戰走了兩個月，我反而比較想提出免費的3C咨詢服務，教大家怎麼使用手機電腦。」

▲吳達偉擅長用臉書和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

除了分享自己的發想，吳達偉也會在粉絲專頁打卡發自拍，並簡單寫下1、2句當下心得，像是「早安樹林 疑！？#後面過兩條街就是板橋啦XDDD #溪崑地區」，「銀髮共餐活動真的蠻棒的，推推！！ ⑤⑤⑤⑤⑤ ⑤號五告讚 謝謝大家 #黃里長也辛苦啦」、「早安 滿平街的貓 #眼袋沒救 #果斷放棄」，語句用法相當吸引年輕人注意。