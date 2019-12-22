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2020大選誰贏不重要　前國台辦官員：大陸掌握兩岸主導權

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▲▼前國台辦副主任王在希。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前國台辦副主任王在希。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦前副主任王在希21日指出，大陸沒必要太關注台灣選舉結果，因為最後兩岸關係的走向是由大陸掌握主導權，要關注的是執政黨奉行什麼樣的兩岸政策。不過，如果蔡英文連任，他認為，兩岸關係發展前景會較悲觀因為蔡英文不可能承認九二共識，兩岸發展的基礎已經不復存在了，兩岸關係會是冷對抗局面，越搞越糟、越搞越僵。

大陸《環球時報》21日舉行2020年會，邀請港澳台學者與會，討論議題涵蓋香港局勢、兩岸關係以及中美角力等。王在希受邀擔任「兩岸大勢：2020統一關鍵點？」演講來賓，包含解放軍前中將王洪光、前中國社科院台研所所長周志懷、以及台大政治系教授張亞中等人也與會。

王在希會後受訪時提到，一國兩制本身沒有任何問題，充份照顧體貼台灣人民，現在的矛盾焦點是要不要統一。他認為，台灣方面在操弄「一國」是中華人民共和國，承認一國兩制等於台灣滅亡、中華民國滅亡，於是大家對一國兩制呈現拒絕態度，但這是一個誤會。

▲▼解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

 ▲環球時報年會。（圖／記者曾俊豪攝）

對於選後局勢，周志懷也表示意見。他指出，台灣無論是誰當選，都要考慮以下四點，即兩岸關係要不要和平、要不要和平紅利，要不要與大陸打交道、如果和大陸打交道如何打交道。

周志懷強調，藍綠都要從台灣民眾的福祉去考慮，這樣兩岸才能謀求和平穩定的發展「兩岸談和平發展的制度性安排可以，但如果要談分裂，分裂沒有和平，台獨就是戰爭，這一點我們是堅定的。」

至於近來頻頻放話、支持武統的退役中將王洪光，則在會上與台大政治系教授張亞中唇槍舌戰。張亞中說，兩岸應該是兄弟關係，與其多談統一後的一國兩制，不如多談統一前的兩岸關係。

他認為，中國大陸談武統只是證明沒有能力處理兩岸和平發展與政府定位，就像一國兩制，以現在的標準「『一國』不可能是中華民國，台灣沒有一個政黨會去接受，『兩制』的問題不是制度的問題，是位階的問題。」

▲▼台大政治系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝）

▲台大政治系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，此話讓一旁的王洪光相當激動，他認為，台灣對大陸沒有「同胞感」，大陸稱台灣人為「台灣同胞」，台灣稱大陸人為「陸客」，是台灣不把大陸當兄弟看。

王洪光甚至還在會上建議，大陸若要「解放」台灣，應該採取當年國共內戰的「南京模式」，採取深遠包圍的戰術，拿下東引、東沙以及澎湖等三島，震攝台灣。其中，澎湖列島易攻難守，他評估，僅需海軍陸戰隊兩個旅就能攻下。

▲▼解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

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