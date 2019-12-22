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江蘇台商1500人隔海挺韓　籲「返鄉投票、翻轉台灣」

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▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

▲江蘇地區台商返鄉投票動員大會，台商舉起印有韓國瑜競選口號的旗幟。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／江蘇昆山報導

隨台灣2020大選鄰近，近期大陸台商相繼發起鼓勵「返鄉投票」的造勢、動員活動，在昨（21日）晚舉行的江蘇台商聖誕聯歡會上，掛起寫有「尋夢中華我的未來」，和國民黨總統候選人韓國瑜競選口號「台灣安全 人民有錢」的大看板，隔海挺韓高喊凍蒜。

江蘇台商聖誕聯歡會暨江蘇地區台商返鄉投票動員大會21日在昆山舉辦，與高雄挺韓、罷韓大遊行同日；在這之前，上海和廈門、深圳和東莞、廣州和武漢，以及杭州等地台商、台青，均已分別於7日、13日、14日和20日，在當地舉辦返鄉投票大會活動。

▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

在江蘇昨晚舉辦的動員大會上，共有南京 、鎮江、泰州、無錫、宿遷、鹽城、淮安等19個地方台協的會員、台商、台胞代表參加，大陸全國台企聯會長李政宏、國民黨大陸事務部主任周繼祥、韓國瑜競選總部執行長李哲華、國民黨籍新北市議員唐慧琳，與江蘇省各地台協會長皆出席與會，共約1500人與會。

李政宏在致詞時直言，蔡政府施政包括一例一休、五缺等不得人心，號稱7000億回台資金更非來自大陸台商，更不願意協助台商解決問題，導致大家「真的很有點悶」，呼籲台商朋友們踴躍返鄉投票，選擇能讓兩岸關係和平發展的政黨和候選人，一起「翻轉台灣。」

▲▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。

另對於返鄉機位「一票難求」情況，揚州市台協副會長詹正旭坦言，以現況來看，在1月11日投票日前一周，尤其是8到10號，機位根本不夠，就算台灣民航局已提出投票日前，於浦東2班、深圳1班的首波加班機申請，但根本是杯水車薪，「以長三角地區來講，上海自己都不夠了，江蘇台商也很難跑到較遠的浦東機場搭機。」因此他也希望，兩岸航空公司，可以考慮換成大型客機飛行，擴大運力。

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日大選投票日，若按現有運力，票價可能較高或需要轉機，影響部分人的返鄉投票意願。

目前，台企聯已經與大陸國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司爭取，提供大陸台商、台灣民眾一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票，並請兩岸民航主管機構延長加班機時間，以上海為例，若在2020大選、春節時段兩次往返兩岸，總票價為3600元人民幣（約合新台幣15,493元 ），一趟1800元人民幣。台企聯日前曾發聲明表示，上述票務於上海等較繁忙的地區，機位於大選投票日前有出現一票難求的情況。

▼大會外現場邀請航空業者向台商、台胞解說返鄉訂票資訊。

▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼江蘇地區台商返鄉投票動員大會。（圖／記者陳政錄攝）

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