「不再讓民進黨抹黑、查水錶」　花蓮藍營各鄉鎮啓動輔選

▲「韓國瑜、黃啟嘉壽豐鄉後援會」成立，候選人黃啟嘉親至現場，受到壽豐鄉民眾熱烈歡迎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

選戰倒數20天國民黨卯足全力為提名候選人輔選、拉票，各鄉鎮陸續啟動，「韓國瑜、黃啟嘉壽豐鄉後援會」21日成立，由於原來的國民黨壽豐鄉黨部辦公廳舍與花蓮縣黨部同樣被佔用，因此另擇場地成立後援會，並與國民黨壽豐鄉黨部合署辦公，不畏各方壓力打擊，各界首長皆到場助陣，立法委員候選人黃啟嘉親至現場，受到壽豐鄉民眾熱烈歡迎。



壽豐鄉後援會成立大會氣氛十分熱烈，基層小組長都紛紛動起來。壽豐鄉後援會副主委蘇文民、黃復興黨部黃榮華支黨部張源吉主委、縣議員張懷文、徐雪玉、鄉代會主席鄭美香、代表許凱彬、馬其山、陳進和、多位村長與婦女會前理事長張美蘭，以及眾多輔選幹部高喊加油、「凍蒜」，士氣高昂。

特別是高齡94歲的卓尚義醫師，特別前來相挺，也讓現場支持者非常感動。

國民黨立委候選人3號黃啟嘉則說，當選後一定會秉持初心，竭盡全力為民服務，因為政治人物應以服務為出發點。再者，花蓮僅一席次立委，一定要結合國民黨立院黨團的力量，讓國民黨全體的不分區立委，以國民黨的價值，共同為花蓮的發展打拼，在中央爭取更多資源，強化花蓮交通、教育、醫養等政策。



張源吉說，21日是高雄挺韓活動，花蓮也有很多朋友去高雄支持韓國瑜，我們雖然沒有辦法到場，但心與高雄挺韓的鄉親緊緊連在一起的，因為我們都希望改變。中華民國需要改變，花蓮也需要改變。認為三年來民進黨執政，日子一年不如一年的朋友，更需要支持韓國瑜與國民黨提名的候選人。

▲黃啓嘉表示，花蓮僅一席次立委，一定要結合國民黨立院黨團的力量，讓國民黨全體的不分區立委，共同為花蓮的發展打拼。



縣議員張懷文以自己親身聽聞，特別推薦黃啟嘉，因為他所認識的一位弱勢單親媽媽，幼年的小朋友體弱多病，就醫時曾受到黃醫師的大力幫忙，一直感念在心。特別呼籲鄉親，選舉的目的在於「選賢與能」，我們一定要選出善良、優質、謙卑的立法委員來為民服務才能帶動地方發展。。



蘇文民對支持者強調，花蓮人需要呼吸自由的空氣，而不要讓霸道的人，一直壓著我們無法喘氣。看看民進黨，只要不如他們的意，就給老百姓「查水錶」或用網軍抹黑攻擊。強力指出花蓮有一些勢力更是利用各種壓力，強迫國民黨從政幹部違背政黨政治精神，不敢挺身而出支持黨提名候選人，這都是台灣選舉史的特殊亂象。所以，支持黃啟嘉，就是支持善良的價值，善良的鄉親都要一起努力翻轉花蓮。

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