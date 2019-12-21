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臉書用戶最怕個人隱私外洩　專家教學「這二招」快點改起來

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▲網路安全公司專家建議用戶，儘快於臉書更改兩項隱私設定，以保護個人資料不遭駭客或有心人士外洩。（圖／記者林淑慧攝）

▲網路安全公司專家建議用戶，儘快於臉書更改兩項隱私設定，以保護個人資料不遭駭客或有心人士外洩。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

臉書用戶再度面臨資料外洩危機。依據外媒報導，外傳臉書超過2.67億筆用戶個人資料遭非法外洩，網路安全公司專家建議用戶，儘快於臉書更改兩項隱私設定，以保護個人資料不遭駭客或有心人士外洩。

依據外媒 Engadget 報導，網路安全公司發現一個疑似駭客蒐集的不明資料庫，內含2.67億筆臉書用戶的帳號、真實姓名與電話號碼等個資，甚至放在駭客論壇上供下載，引發外界對於臉書隱私安全的疑慮。

為加強用戶的個資隱私安全，資安專家也建議，用戶應儘快進入個人帳號的「隱私設定與工具」中，將個人檔案資料權限設定為僅開戶給「朋友」分享；其次，建議將搜尋引擎連結Facebook個人檔案的選項，更改設定為「否」，以免個資遭到竊用。

資安專家表示，透過分析這個資料庫裡的資料發現，這些被非法外洩的用戶個資，大部份屬於美國地區臉書用戶，其個人資料可能被用於大規模發送垃圾簡訊、釣魚郵件或其他有害內容。

為捍衛用戶隱私，臉書在今年九月已暫停數萬款應用程式（App），總計約涵蓋400家業者，為臉書有史以來對開發商採取的最大規模行動；臉書官方並表示已對部分涉嫌詐欺或配合度低的開發商興訟。

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