　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

加強隱私及安全！臉書將停止使用2FA工具提供朋友建議

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲臉書,Facebook。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書將在近期內不再以用戶於2fA安全機制所輸入的電話號碼來向提供用戶朋友建議。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

臉書過去會要求用戶輸入手機號碼以提供雙因素驗證（2 Factor Authentication，2fA），但今年初有研究人員揭露，輸入號碼，等於讓自己的隱私門戶洞開。據外電報導，臉書將在近期內不再以用戶於2fA安全機制所輸入的電話號碼來向提供用戶朋友建議，作為其針對隱私慣例進行全面改革措施之一。

去年有消息顯示，臉書正在利用2fA獲得用戶個人資訊來投放廣告，隱私權倡導者認為臉書此舉具有欺騙性，並使用戶對基本數位安全工具失去信任。據路透報導，臉書稱該公司已於今年6月起停止將從2fA取得的電話號碼用於廣告目的，而現在開始也限制擴展至朋友建議功能。

臉書表示，此一變化為其隱私權改革的一部分，主要是回應美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）7月份就臉書的隱私權保護措施所達成的和解。該協議要求臉書加強對用戶資料的保護措施，而作為和解協議的一部分，臉書不能再利用從2fA獲取的用戶資訊來向用戶投放廣告。

儘管FTC並未提出明確要求，但臉書隱私長Michel Protti所帶領的內部隱私審查團隊已就臉書對電話話碼的使用展開調查。路透指出，該團隊自8月起開始的調查並非針對2fA，而是更廣泛的審查。Protti表示，該調查旨在「確保我們的隱私聲明系統更新正確完成」，同時也為「我們的技術工作增加了更多的流程和嚴格性，以確保我們的公開聲明與我們的行動相符。」

這項變更本周已在厄瓜多、衣索比亞、巴基斯坦、利比亞及柬埔寨進行，並於明年年初開始在全球範圍內推出。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
買乳液抹僵硬屍體「加熱後性侵」！　日女童命案殘忍犯行曝光
LIVE／2020副總統政見會登場！「院長對決」賴清德 PK
生活全毀！福岡租車台女「無法睡」崩潰關家裡　酸民灌爆臉書、L
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

加強隱私及安全！臉書將停止使用2FA工具提供朋友建議

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器週六將升空前往國際太空站

電信商送聖誕大禮　iPhone購機最高現省12,000元

婆婆媽媽辦年貨找零不用愁　南門市場Apple Pay五步驟快速買菜

Google離線翻譯更精準！　更新59種語言、準確度提升12%

免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

蘋果超會賺！Q3手機獲利占市場總額六成　擊敗三星、華為

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

加強隱私及安全！臉書將停止使用2FA工具提供朋友建議

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器週六將升空前往國際太空站

電信商送聖誕大禮　iPhone購機最高現省12,000元

婆婆媽媽辦年貨找零不用愁　南門市場Apple Pay五步驟快速買菜

Google離線翻譯更精準！　更新59種語言、準確度提升12%

免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

蘋果超會賺！Q3手機獲利占市場總額六成　擊敗三星、華為

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

吳思賢奪女星「初吻」！　親完害羞誇：他很會

政見會／賴清德「不低頭」展自信！破題鎖定國家主權、台美經濟合作

男法官要求女助理刮痧按摩　法評會建議撤職並移送監院

日東大機械系學生「電路板」製成名片　只花22元還可以組裝零件

政見會／張善政秀手板提十大數位行動計畫　批蔡英文利用網紅、操弄網軍

芝麻竟是No.2！湯圓「地獄熱量」排行出爐...營養師授吃不胖祕訣

台北市商業會改選！吳發添當選理事長、許俊榮任監事會召集人　王令麟高票連任常務理事　

「三支箭」建設花蓮！黃啟嘉步行掃街拜票　熱情民眾是後盾

彰化國道下雪了！？　滿載麵粉大貨車轉彎翻覆　灑落一地白

上網查「非洲」只出現貧窮　藝術家畫350張表情符號呈現美麗一面

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

3C家電熱門新聞

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　「貼文串耶誕濾鏡」秒變耶誕老公公

新手媽好夥伴　輕鬆端出精琢佳餚

iPhone換電池優惠再一發

免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

《紐時》揭露機密　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

200萬網友盲測票選手機相機

蘋果要推閃光燈配件　iPhone 11有支援

Google離線翻譯更精準！　更新59種語言、準確度提升12%

你家有吃電怪獸嗎？

電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

臉書正在開發自家作業系統　

PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

分析師：若 iPhone 12 銷售不佳　5G電信商要擔起最大責任！

更多熱門

相關新聞

臉書正在開發自家作業系統　

臉書正在開發自家作業系統　

根據 THE VERGE 引 The Information 的最新報導，Facebook正在開發自己的操作系統，有一天可以減少該公司對Google Android的依賴。目前由Microsoft資深人士Mark Lucovsky領導開發，他是Windows NT操作系統的開發者之一。

臉書又爆個資外洩！2.67億筆用戶資料被看光光　駭客可能來自越南

臉書又爆個資外洩！2.67億筆用戶資料被看光光　駭客可能來自越南

Facebook斥資23.5億收購遊戲公司

Facebook斥資23.5億收購遊戲公司

臉書承認了！關閉位置追蹤仍有其他方法取得用戶位置資訊

臉書承認了！關閉位置追蹤仍有其他方法取得用戶位置資訊

喵星人變網友媒人！他飛6438km見她

喵星人變網友媒人！他飛6438km見她

關鍵字：

臉書雙因素驗證2fA

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

前女友「有車有房才嫁」6年後反悔　他發文勸被嗆

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面