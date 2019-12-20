加強隱私及安全！臉書將停止使用2FA工具提供朋友建議

▲臉書將在近期內不再以用戶於2fA安全機制所輸入的電話號碼來向提供用戶朋友建議。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

臉書過去會要求用戶輸入手機號碼以提供雙因素驗證（2 Factor Authentication，2fA），但今年初有研究人員揭露，輸入號碼，等於讓自己的隱私門戶洞開。據外電報導，臉書將在近期內不再以用戶於2fA安全機制所輸入的電話號碼來向提供用戶朋友建議，作為其針對隱私慣例進行全面改革措施之一。

去年有消息顯示，臉書正在利用2fA獲得用戶個人資訊來投放廣告，隱私權倡導者認為臉書此舉具有欺騙性，並使用戶對基本數位安全工具失去信任。據路透報導，臉書稱該公司已於今年6月起停止將從2fA取得的電話號碼用於廣告目的，而現在開始也限制擴展至朋友建議功能。

臉書表示，此一變化為其隱私權改革的一部分，主要是回應美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）7月份就臉書的隱私權保護措施所達成的和解。該協議要求臉書加強對用戶資料的保護措施，而作為和解協議的一部分，臉書不能再利用從2fA獲取的用戶資訊來向用戶投放廣告。

儘管FTC並未提出明確要求，但臉書隱私長Michel Protti所帶領的內部隱私審查團隊已就臉書對電話話碼的使用展開調查。路透指出，該團隊自8月起開始的調查並非針對2fA，而是更廣泛的審查。Protti表示，該調查旨在「確保我們的隱私聲明系統更新正確完成」，同時也為「我們的技術工作增加了更多的流程和嚴格性，以確保我們的公開聲明與我們的行動相符。」

這項變更本周已在厄瓜多、衣索比亞、巴基斯坦、利比亞及柬埔寨進行，並於明年年初開始在全球範圍內推出。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～