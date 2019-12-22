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臉書揭穿史上最大假帳號集團　廣告金額是俄羅斯網軍的「100倍」

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▲▼上PTT。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲臉書揭穿史上最大的假帳號集團。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者林彥臣／綜合報導

臉書日前揭穿史上最大的假帳號集團，包括610個帳號、89個粉絲頁、156個社團、72個IG帳號已遭到刪除，而這些帳號的共同點都在宣揚「支持川普」，投資的廣告金額是俄羅斯網軍的100倍。

根據Deccan Chronicle報導，網路分析公司Graphika和華府智庫「大西洋理事會」下轄的「數位取證研究實驗室」（Digimatic Forensics Research Lab）研究指出，這是第一次看到大規模使用電腦合成人臉照片，在社群網路上散播虛假的訊息。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲研究人員指出，他們使用的技術是合成新的人臉。（圖／免費圖庫Pixabay）

研究人員指出，耳朵畸形和背景失真等跡象，能夠協助辨識是假人，但這項技術正迅速發展，以生成更逼真的圖像。

臉書表示，這些帳號的背後涉及的是900萬美元的廣告費用，這個費用甚至是2016年美國總統大選期間，惡名昭彰的俄羅斯網軍內容農場所下廣告費的100倍，而這些帳號所發布的內容，包括「彈劾、保守意識型態、政治候選人、選舉、貿易、家庭價值和宗教自由」。

臉書調查還發現，這個假帳號集團是由總部在美國，並在越南有設立據點的媒體公司「美麗人生」（Beauty of Life）所經營，而「美麗人生」又與「大紀元新唐人媒體集團」有關，《大紀元》是在中國禁止的法輪功運動追隨者所創辦，他們傾向於對川普支持並且攻擊他們的對手。

英文版大紀元時報發行人格雷戈里（Stephen Gregory）發聲明，否認美麗人生與大紀元集團有關，美麗人生是由一位前員工所創立，並且雇用了一些從大紀元離開的前員工。

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