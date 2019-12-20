臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

▲臉書創辦人Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據The Information 報導，Facebook正在開發自己的作業系統「Facebook OS」，未來可望減少對Google Android的依賴。目前由Microsoft老將Mark Lucovsky領導開發，他是Windows NT操作系統的開發者之一。

儘管如此，Facebook的兩硬體設備Oculus和Portal都持續在Android平台上修改校正。然而根據Facebook AR和VR負責人之一Ficus Kirkpatrick的說法，Facebook未來所開發出的硬體不用依賴Google軟體是「有可能的」（it’s possible），甚至將完全擺脫Google對Facebook硬體的控制權。

根據The Verge報導，Facebook上一次對軟體的嘗試並不順利。Facebook硬體部門負責人Andrew Bosworth指出，為了確保臉書產品在下一世代的發展，不能只指望市場或競爭對手，乾脆自己做。

除了Oculus和Portal外，Facebook更致力開發VR眼鏡。根據Bosworth的說法，臉書的VR眼鏡代號可能命名為「Orion」，最快將於2023年推出；據傳，臉書更進一步開發由大腦控制VR眼鏡的介面。

▲VR眼鏡逐漸成為眾多科技商的下一個戰場。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，Facebook希望未來在硬體上，能走蘋果的「封閉型」體系。除了開發自己的作業系統外，The Information還指出Facebook也正在開發晶片硬體。

由於Facebook曾爆發過隱私醜聞，因此，如果Facebook希望人們重新給他所開發的軟體一次機會，將會是一個艱難的考驗。



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