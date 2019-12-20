　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼馬克·祖克柏 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

▲臉書創辦人Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據The Information 報導，Facebook正在開發自己的作業系統「Facebook OS」，未來可望減少對Google Android的依賴。目前由Microsoft老將Mark Lucovsky領導開發，他是Windows NT操作系統的開發者之一。

儘管如此，Facebook的兩硬體設備Oculus和Portal都持續在Android平台上修改校正。然而根據Facebook AR和VR負責人之一Ficus Kirkpatrick的說法，Facebook未來所開發出的硬體不用依賴Google軟體是「有可能的」（it’s possible），甚至將完全擺脫Google對Facebook硬體的控制權。

根據The Verge報導，Facebook上一次對軟體的嘗試並不順利。Facebook硬體部門負責人Andrew Bosworth指出，為了確保臉書產品在下一世代的發展，不能只指望市場或競爭對手，乾脆自己做。

除了Oculus和Portal外，Facebook更致力開發VR眼鏡。根據Bosworth的說法，臉書的VR眼鏡代號可能命名為「Orion」，最快將於2023年推出；據傳，臉書更進一步開發由大腦控制VR眼鏡的介面。

淘寶推出全新購物方式BUY+，讓你戴上VR眼鏡，就可以親自試穿衣物。（圖／翻攝自YouTube）

▲VR眼鏡逐漸成為眾多科技商的下一個戰場。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，Facebook希望未來在硬體上，能走蘋果的「封閉型」體系。除了開發自己的作業系統外，The Information還指出Facebook也正在開發晶片硬體。

由於Facebook曾爆發過隱私醜聞，因此，如果Facebook希望人們重新給他所開發的軟體一次機會，將會是一個艱難的考驗。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

Facebook 跨足影像遊戲！斥資23.5億收購雲端遊戲公司PlayGiga

蘋果頭戴式裝置傳將於2022年推出！兼具AR與VR功能　2023年推出時尚AR眼鏡

ET快訊
小馬床戰小8親密畫面曝光　老婆怒了...他急解釋：只有1秒鐘
吃火鍋吃到「保險套」他怒拍照公審！網灌爆負評..結局慘賠3萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　「貼文串耶誕濾鏡」秒變耶誕老公公

你家有吃電怪獸嗎？大魔王都是自己養出來的！智慧生活省錢省荷包　要升級就趁現在

2019最佳原生廣告排行出爐！　AI、GIF、接地氣創意文案成點擊關鍵

廚房家電創新雙重溫控　營養料理輕鬆上桌

德國總理梅克爾重申　5G建設不排除讓華為參與

疑似Galaxy Fold 2實機諜照曝光！採「翻蓋」設計、螢幕開孔置中

Facebook 跨足影像遊戲！斥資23.5億收購雲端遊戲公司PlayGiga

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　「貼文串耶誕濾鏡」秒變耶誕老公公

你家有吃電怪獸嗎？大魔王都是自己養出來的！智慧生活省錢省荷包　要升級就趁現在

2019最佳原生廣告排行出爐！　AI、GIF、接地氣創意文案成點擊關鍵

廚房家電創新雙重溫控　營養料理輕鬆上桌

德國總理梅克爾重申　5G建設不排除讓華為參與

疑似Galaxy Fold 2實機諜照曝光！採「翻蓋」設計、螢幕開孔置中

Facebook 跨足影像遊戲！斥資23.5億收購雲端遊戲公司PlayGiga

12月還有颱風？南方「2低壓擾動」活躍　跨年天氣變數大

12強中華隊好表現　王貞治：台灣棒球越來越強

中職／彭政閔明年新職務宣布　副領隊兼農場主管

50歲不菸婦走路會喘...X光驚見「肺癌晚期」　醫曝「關鍵原因」：7成都來晚了

住泰國飯店「床邊日常品」別亂用！　Mei退房「帳單多2500塊」嚇歪：以為免費的

改善三鶯地區限水不便　吳琪銘、蘇巧慧爭取「北倉清水池」開工

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

板新給水廠增建2.4萬噸清水池開工　蘇巧慧：三鶯鄉親喝好水！

雲林民進黨部控謝淑亞違規插競選旗幟　謝辦：打臉自己

蔡英文提好領導人5條件　孫大千：顯然她不適合連任

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

3C家電熱門新聞

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　「貼文串耶誕濾鏡」秒變耶誕老公公

新手媽好夥伴　輕鬆端出精琢佳餚

iPhone換電池優惠再一發

《紐時》揭露機密　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

200萬網友盲測票選手機相機

蘋果要推閃光燈配件　iPhone 11有支援

PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

你家有吃電怪獸嗎？

分析師：若 iPhone 12 銷售不佳　5G電信商要擔起最大責任！

電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

三星「翻蓋」摺疊手機實機諜照曝光

華為新型折疊手機專利曝光！　雙螢幕加折疊可變成平板

外媒：Galaxy Note 10 Lite 照曝光　3鏡頭搭配S Pen

更多熱門

相關新聞

蘋果要推閃光燈配件　iPhone 11有支援

蘋果要推閃光燈配件　iPhone 11有支援

根據《9to5mac》報導，知情人士透露，蘋果的iPhone 11機型將透過本身的Lightning連接器，連接新的閃光燈配件器材，讓拍攝功能更強大。

臉書又爆個資外洩！2.67億筆用戶資料被看光光　駭客可能來自越南

臉書又爆個資外洩！2.67億筆用戶資料被看光光　駭客可能來自越南

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

Facebook斥資23.5億收購遊戲公司

Facebook斥資23.5億收購遊戲公司

PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

關鍵字：

Facebook臉書VR眼鏡AR眼鏡蘋果AndroidGoogle

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面