你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

▲《紐約時報》披露，有數十家公司正透過人們的手機紀錄著數千萬人的日常活動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

你能想像你的生活在一些科技公司面前幾乎無所遁形嗎？《紐約時報》披露，地球上任何地方的每一分鐘，都有數十家基本不受監管的公司正透過數千萬人的智慧型手機紀錄著他們的日常活動。

《紐約時報》稱其獲得一份「迄今為止規模最大、最敏感的文件」，內容記錄著超過500億個定位資訊，來自華盛頓、紐約、舊金山及洛杉磯等主要城市1200萬民眾的智慧型手機。文件中記錄著2016年至2017年內單支智慧型手機的精確位置。在資料文件紀錄的城市中，它幾乎追蹤到每條街區及每條街區裡的人們，用戶一旦使用了需授權獲取位置的App如天氣App等，即會被列入其中。

儘管技術上來說，這份文件內每項資訊都是匿名的，但透過住址之類的公開訊息，仍能輕鬆識別並追蹤特定軍官、執法人員等人。《紐約時報》舉例，他們觀察到一名微軟工程師的日常活動發生了變化，「某個周二下午他拜訪了位於西雅圖的競爭對手亞馬遜所在區域，第二個月後他在亞馬遜開始了他的新工作。花費了幾分鐘的時間，確認他就是亞馬遜現任無人機交付服務Prime Air的經理布羅里（Ben Broili）。」

《紐約時報》指出，這份文件的來源並非電信公司或大型科技工，也不是來自政府的監控部門，而是一家提供位置資訊服務的公司，而該公司正是透過安裝於智慧型手機內的定位軟體悄悄收集用戶精確位置資訊的數十間公司之一。「這數十間公司你可能一間都沒聽過，但對這些有權存取你位置資訊的人來說，你的生活就像一本公開閱覽的書。」

報導指出，這些位置資訊是從第三方智慧型手機App所獲取。由Gimbal、NinthDecimal、Reveal Mobile、Skyhook、PlaceIQ等App集成為軟體開發套件（SDK）。更讓人感到不安的是，這些資訊都能在美國合法收集和出售，而資料一旦出售，就可以被共享。

這些資訊如此敏感，為什麼要收集呢？對於品牌而言，遵循某個人的精確動作是理解客戶從查看廣告到購買產品每個步驟的「客戶旅程」（Customer Journey）的關鍵。一名行銷人員表示，這就是廣告商的「聖杯」，它是將我們所有的興趣和線上活動與我們的實際操作聯繫在一起的完整圖片。一旦完成了客戶旅程，這些公司就會對我們想要什麼、我們買什麼及我們的購買原因有更多了解。

其他團體也開始尋求使用這些資訊的方法，如政治宣傳可以分析集會參與者的興趣和人口統計，並使用這些資訊來塑造他們的訊息，以試圖操縱特定的群體。世界各國政府也都可以使用這些新工具來識別抗議者。

對於個人消費者而言，持續追蹤的價值不那麼明顯，但廣告業及科技業缺乏透明度，的確引起了很多關注。優惠券App是否真的需要將置數據出售給其他公司才能獲利？又或者，是否真的需要讓這些公司追蹤數百萬人並可能揭露我們的私人生活？如果公司對這些資訊的處理方式更加清楚，會有人同意共享嗎？

如果安全儲存的資料今天可能輕易地遭駭客洩露或盜取，這種資料值得承擔這種風險嗎？為了使廣告商能向消費者投放更能吸引他們的廣告而承擔這些監視及風險，值得嗎？

不要指望這些從我們的一舉一動中獲利的公司能自律，《紐約時報》呼籲國會必須介入以保護美國人作為消費者的需求和作為公民的權利。而在那之前，可以肯定的是，我們正生活在世界上最先進的監視系統中。

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