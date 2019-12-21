熊讚不藏私推「熊比登」美食　精選48間餐廳一起吃玩台北

▲學姊黃瀞瑩與熊讚。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

米其林連續2年到台北市推薦餐廳、隱藏美食「掛星」，帶動北市觀光成長。台北市觀光傳播局也比照米其林推出「熊比登」美食地圖，由北市吉祥物熊讚擔任特派員，吃遍夏日涼食、廟口小吃、異國餐點、消夜熱食後，精選出數十家經典美食，要民眾大家跟著熊讚的腳步，吃遍台北美食。

今年6月熊讚自北市觀傳局長劉奕霆手中接下「熊讚臺北味」的任務後，發揮愛吃愛玩的天性，主動尋訪台北經典口味店家，每個月都在FB發表不同主題的「尋味台北」任務，以「夏日涼食」、「節慶生日」、「老店新開」、「廟口走跳」、「異國美食」及「宵夜熱食」等主題，介紹在台北經營2、30年以上的經典美味並頒布「熊讚台北味」標章，認證台北的終極美味！

經過半年到處品嚐，熊讚推出「熊比登」美食地圖，希望提供民眾另一種認識台北的途徑。熊讚也鼓勵民眾，到台北逛街、參加跨年活動及看花燈之餘，可以趁機品嚐專屬台北的經典口味，認識台北的飲食文化以及多元城市樣貌。

熊讚夏日涼食

龍都冰菓

萬華仙草冰

東區粉圓冰

老天祿滷味

雙連圓仔湯

劉媽媽涼麵

熊讚過生日

台北雙月食品社

蔡萬興老店

上海合興糕糰店

南蠻堂

吃吃看

CHIFFON

許仔豬腳麵線

加福奇士蛋糕專門店

當歸豬腳麵線



熊讚老店新開

黃長生藥行

滋養製菓

小春園滷味

澎玉191

永富冰淇淋

兩喜號

合興壹玖肆柒

老阿伯魷魚焿

台一牛奶大王



熊讚廟口走跳

亞東甜不辣

葉家肉粥

一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包 萬華老字號

武林萌主胡椒餅

金峰魯肉飯

鍾記原上海生煎包

阜杭豆漿

東發號油飯麵線

熊讚異國在地人

想想廚房

双聖SWENSEN’s 美式餐廳

芝加哥比薩

銀座越南美食

肥前屋

玉喜飯店

唐宮蒙古烤肉

番紅花印度美饌



熊讚宵夜熱食

阿桐阿寶四神湯

永和豆漿

清香沙茶火鍋

元祖燒酒蝦

阿財虱目魚

點新春蚵仔麵線

曾德自助火鍋城

阿男麻油雞

