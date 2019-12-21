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交換禮物抽到「佔位籤王」！　網反激讚「換燈泡實用炸」：真心想收

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▲▼耶誕節,交換禮物,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一年一度的聖誕節交換禮物時間又到了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

聖誕節將至，朋友、同事間不免都會舉辦交換禮物的活動，玩法超多種，相當考驗大家的創意。一名男網友就分享太太抽到了「梯子」，苦笑根本是籤王；不過貼文一出，網友們紛紛激讚「這超實用」，如果原PO不要的話願意收。

一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示太太最近和朋友玩交換禮物，沒想到一抽就抽到籤王，對方竟然拿出有些佔空間的「鋁梯」，讓人哭笑不得。原PO透露，太太朋友去年還準備滅火器，所有人都超想避開；不過梯子已經算是天堂禮物了，地獄禮物根本讓人無法想像。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 交換禮物抽到梯子 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲是一般人家裡不會特別準備，但是偶爾又很需要的梯子！（圖／翻攝自爆廢公社）

然而貼文一出，網友們幾乎都表示這禮物非常實用，畢竟一般人不太會花錢買，但偏偏需要的時候又懊惱家裡沒有，「這是我看過最實用的禮物了」、「我跟我老婆看很久，遲遲沒下手」、「這不便宜欸」、「耐操又好擋，超級實用」、「換燈泡很需要」、「不要的話我收」、「這是一個平常不太會用到，但是又不得不存在的一個工具」、「攝影人很需要」。

此外，還有網友幫忙提升禮物價值，認為梯子其實也有「步步高升」的意義，而且總比其他奇葩禮物如活雞、素三牲等好多了。

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