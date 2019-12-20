睡車站突然被叫醒！一群聖誕老公公感動寒士…還有「超胸」女演員溫馨服務

▲擁有F奶的羽庭曾拍過寫真集，6年前認識了新北平安站，開始加入志工的行列。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

聖誕節快到，「新北、萬華平安站」號召多名志工燒菜、包便當，19日晚間到台北車站將熱騰騰的食物及物資發放給「寒士」們，提前慶祝平安夜。20日上午又在三重炒菜熬湯請寒士們飽餐一頓，擁有F罩杯及苗條身材的本土劇演員羽庭也在場服務，主動添飯讓寒士們備感溫馨。

▲▼一群聖誕老公公在北車給予寒士熱食，寒士們感動致意。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北平安站長張子文表示，只要三餐有困難，平安站都歡迎大家來這裡用餐，而食材費用是平安站重要的支出之一。因此有網友在社群號召小額加菜金的捐款活動，目標為2萬5千元，怎料不到一星期就超過3萬2千元！目前仍有民眾捐款中，台灣最美的風景果然還是人。



▲擁有F奶的羽庭曾拍過寫真集，身材火辣令人鼻血直噴。（圖／資料照）

網友楊博喻更主動發起「施食」活動，吸引民眾報名加入志工行列，眾人於19日晚間於平安站烹煮食材，接著到台北車站訪視、發送，讓志工深刻體會角落關懷何其重要，尤其是在冷冽的晚上。20日上午，楊博喻繼續在新北市三重與新北、萬華平安站的站長、羽庭一同服務當地寒士，讓他們可以吃上豐盛、溫暖的一餐。'

▲▼志工阿姨認真主菜，而羽庭負責為寒士添飯，看到長輩們開心說謝謝，也讓羽庭感到幸福，露出笑容。（圖／記者陳雕文攝影）

張子文補充說，「要幫助弱勢，應該給予食物，甚至協助他們培養自力更生的能力（比方，訓練烤地瓜擺攤）如果只是給錢，沒有任何意義，無法幫助他們脫離露宿街頭的生活」。

▲新北平安站長張子文（圖右）說，要真正幫助弱勢，應該給予實質的協助，比方培養就業能力，而不是給他們錢。（圖／記者陳雕文攝影）

本土劇演員「羽庭」解釋，「6年前與子文（新北平安站長）成為好友，後來只要他有活動，需要幫忙時，我都會抽空到場協助，為寒士盡一份心力」，她俏皮地說，「今天我剛好休假，等忙完再回家追影集～」

【羽庭小檔案】

本名：廖羽庭

年齡：35歲

身高：162公分

體重：46公斤

三圍：30F／24／34

綽號：替身女王

職業：戲說台灣演員、模特兒、節目主持人

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▼志工們興奮分享幫助寒士們的成就感。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼寒士們感激志工的熱心，給予他們溫暖的食物。（圖／記者陳雕文翻攝）