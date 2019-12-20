「全球最逼真」韓國瑜頭套　交換禮物收到後一堆韓粉來相見

▲搶搭選舉熱潮，政治人物頭套也成為交換送禮選項，其中最夯的就是國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

瘋聖誕、迎跨年，不論是準備聖誕禮或跑趴行頭，都在近一週進入採購高峰期，其中，網購業者統計「交換禮物」相關關鍵字搜尋量較上週大增5～8倍，觀察今年熱門挑選重點以實用兼具創意居多，特別的是，搶搭選舉熱潮，政治人物頭套不僅成為送禮首選，還能炒熱全場氣氛。

交換禮物要給對方驚喜，但又要實用有「新」意不能被嫌棄爛，讓不少人絞盡腦汁，蝦皮購物發現，「創意型」交換禮物佔據排行榜前3名，例如電動雞腿帽、無力炸醬麵抱枕毯、五花肉襪子禮盒等，近一週內創下大幅銷量成長，顯示許多消費者都在近期「臨時抱佛腳」，紛紛從電商平台購入既有創意又有新意的交換禮物。

另外也有網購族特別搜尋「整人」關鍵字，由於最近選舉話題火熱，再加上有許多造勢場合，蝦皮購物觀察到趣味的政治人物頭套也在近一週內銷量翻倍。實際到該平台上搜尋發現，除了美國總統川普、北韓領導人金正恩，國民黨總統候選人韓國瑜的頭套也很熱賣，其中一位賣家主打「全球韓粉最逼真版」，商品詳情更特別說明300元有找便宜賣做功德、以及「收入所得部分會捐獻弱勢團體」，目前已賣出209個，有買家收到後特別分享「這個拿來當交換禮物中的惡魔真的很適合，可以炒熱當下氣氛。」

▲蝦皮賣家賣韓國瑜頭套，還說是「全球韓粉最逼真版 」。（圖／翻攝自蝦皮購物）

Yahoo奇摩拍賣也從站上觀察到，「聖誕交換禮物」關鍵字熱搜周成長超過8倍、「搞怪交換禮物」成長超過4倍。平台也搜羅最夯搞怪與創意聖誕禮物，針對千元以內預算推薦熱門商品，包括時下火紅的聖誕樹雙層玻璃杯、川普造型馬桶刷、手路菜蔥爆肉片襪、超狂上路的電鍋安全帽、不怕單身沒人權的女友大腿抱枕等，做為送禮參考。

▲川普造型馬桶刷。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲手路菜蔥爆肉片襪。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

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