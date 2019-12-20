觀光產業蕭條？交通部駁「來台旅客創新高」　成功降低大陸政治力干擾

▲今年下半年陸客大減。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020總統大選副總統政見發表會今晚登場，國民黨副總統候選人張善政指稱「觀光產業蕭條」、「交通部無法處理Uber」，交通部表示，今年來台旅客突破1111萬人次，創下歷年新高，客源更多元，不再過度倚賴單一市場，成功降低觀光產業受大陸政治手段干擾風險；另目前Uber與多元化計程車合作數量已逾3000台，Uber也已順利在台合法經營。

交通部表示，在觀光產業轉型期間，交通部提出「秋冬擴大國民旅遊」方案，並透過行政院集結跨部會的力量，協助觀光產業度過難關並加速轉型，交通部也陸續推出遊覽車減免燃料費一年、百億信貸保證、溫泉券、夜市券等補助措施，而觀光產業反應熱絡，各地業者紛紛加碼各式的優惠，至10月底統計已有200萬人次國旅人次，預計已經創造100億元產值。

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交通部指出，長期而言，除了觀光人數增加之外，交通部也會提升觀光的質量，因此務實地提出觀光局的位階升格為觀光署、召開全國觀光產業政策發展會議凝聚共識。

▲許多Uber司機登記掛牌多元計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

未來將投入更多的人力、資源來行銷台灣，促進觀光發展，並且開始擘劃台灣觀光政策白皮書2030，目標要讓國際旅客人數提升到2000萬人次以上，並且有好的旅遊品質，觀光主流化整合跨部會的資源推行觀光業，共同實現觀光立國的目標。

另外，針對Uber課題，交通部表示，正在輔導Uber與計程車產業合作，促進計程車數位轉型，提升產業服務品質，推出計程車汰舊換新補助、關懷計程車駕駛據點等政策，達到「Uber人車合法化、計程車智慧優化」，目前Uber與多元化計程車合作數量已逾3000台，Uber已順利在台合法經營。