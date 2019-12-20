影／張善政：如果可以當暖男誰想當憤青？民進黨執政逼出來的！

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副總統候選人張善政20日在政見會上被民進黨副總統候選人賴清德說「暖男變憤青」，他會後受訪時表示，「如果可以當暖男，誰想當憤青？」賴清德則說，不管是國民黨總統候選人韓國瑜還是副手張善政，批判政府要有限度，否則國人不能接受。

▲張善政會後聯訪。（圖／記者李毓康攝）

被酸暖男變憤青，張善政先在政見會霸氣回擊，「的確有很多人說張善政，你這半年多來，好像講話力量、力道越來越重，這感覺跟賴前院長非常相近，我要回答說，對，沒錯，各位朋友，你如果看到楊蕙如這個網軍的事情，你還如果能夠平心平氣，心平氣和和別人討論這個網軍，而不生氣，我真的佩服你，我想這個楊蕙如這個事情當然生氣」

接著，政見會結束後，他表示，「憤青啊！如果可以當暖男，誰想當憤青？不是這三年民進黨執政逼出來的嗎？就這麼簡單啊！」

對於張善政的說法，賴清德會後受訪時起初不想多說僅說謝謝，但聽到記者轉述張善政說如果蔡政府做得好，也可以從憤青變回暖男，這時賴清德則說，不管韓國瑜還是張善政，對政府提出批判這本來就可以理解，但批判要有限度，否則國人不能接受。

賴清德認為，在一場總統大選裡面，國人到底要支持誰，一定有不同，希望這場是最高格調的一場選舉，各組候選人應該注意這一點，即便是在野黨的候選人。