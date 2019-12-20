影／賴清德評張善政表現「比韓國瑜好」：在野黨的批判要有限度

記者呂欣玫／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德會後受訪時，談到國民黨副總統候選人張善政的表現，他表示，張善政表現不錯，比國民黨總統候選人韓國瑜更有準備，「看起來張院長的準備要比韓市長來的好。」

▲2020副總統候選人電視政見會,賴清德會後聯訪 。（圖／記者李毓康攝）



賴清德表示，今天政見發表會設定的重點放在民主，同時也希望朝野能夠團結合作，因應國際變局，這樣台灣才有辦法解決國內貧富差距危機、全球氣候變遷、工業4.0來臨。被問及認為張善政的表現如何？賴也說，我看今天張善政其實表現不錯，比韓國瑜更有準備。

另外，對於賴清德政見會時指出「張善政暖男變憤青」，張善政會後受訪回應「如果可以當暖男，誰想當憤青？民進黨逼出來的，就這麼簡單」。賴清德說，不管是韓國瑜還是張善政在競選總統，當然會對政府提出批判，這個本來就可以理解，但批判要有一定限度，否則國人是不會接受，國人到底要支持誰一定會有不同，他希望這是全台灣最高格調的一場選舉，候選人都應該要注意到這點，即便是在野黨的候選人。

▲2020副總統候選人電視政見會,賴清德會後聯訪 。（圖／記者李毓康攝）

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