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陳致曉批民進黨讓台灣成為血汗之島　林俊憲輕蔑台南勞工與青年

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▲台南市立委候選人陳致曉指出，林俊憲在2016立委選舉時，全然沒有任何勞工政策。在朝野論戰《勞基法》時，他輕鬆自在看影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委候選人陳致曉指出，林俊憲在2016立委選舉時，全然沒有任何勞工政策。在朝野論戰《勞基法》時，他輕鬆自在看影片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市無黨立委候選人陳致曉指出，台灣2018年總工時2033小時全球第4多，亞洲第二高！但是薪資自2004年開始和GDP成長脫鉤，平均薪資約60萬，仍嚴重落後南韓平均薪資104.3萬元新台幣，陳致曉批台南是台灣勞工權益最惡劣的城市，堪稱血汗之城、功德之市！

陳致曉說台南人總是以人才輩出為傲！但是在民進黨主政下，台南屢見超長工時、超低薪資、規避勞健保等違反勞基法情事，平均薪資六都第二低，青年失業率六都第二達12.6%，年輕人7年內出走6.7萬人，生育率銳減至六都最末！這些慘狀突顯台南勞工與年輕人面臨的極大困境！台南人引以為傲的人才，被政客輕賤！

陳致曉指出，林俊憲在2016立委選舉時，全然沒有任何勞工政策。在朝野論戰《勞基法》時，他輕鬆自在看影片，被揭露後，告踢爆的網友「加重誹謗罪」，因為他看的是正版，而非盜版影片！在2013年任民進黨發言人時，甚至預告在軍公教年金「改革」，再進行勞工年金改革！看來，是要砍完軍公教年金後，將再砍勞工年金！林俊憲亦標榜自己出身勞工家庭，騙取選票。但如今，他亦自認為權貴對勞工輕蔑，魚肉百姓！

陳致曉說，透過消費勞工血淚往上爬，取得高官權威，享受榮華富貴。他們翻身了，成為權貴。但是，他們取得權力後的實際作為，卻是造成今天台南青年與勞工慘狀的主因！壓迫著台南勞工與青年難以擺脫窮困的命運！在這次選舉中，我們怎可沉浸在芒果乾中，而忘記他們對青年與勞工的殘害！？背叛青年與勞工的政客，就該讓他們下台，台灣才會贏！

針對20日上午陳致曉的演說，林俊憲競總指出，林俊憲委員不予回應。

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