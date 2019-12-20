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台東基督教醫院通過評鑑　晉升花東唯一地區教學醫院

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▲台東基督教醫院通過醫事人員類教學醫院資格，教學部團隊陣容完整。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

台東基督教醫院通過醫事人員類教學醫院資格，教學部團隊陣容完整。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛生福利部近日公布今年度教學醫院及醫院評鑑結果，東基獲雙合格肯定，成為花、東兩縣唯一地區教學醫院，開啟東基醫療教育新里程碑。醫院緊急醫療能力上，已通過評定急診具備中度級能力。此外，東基與台大醫院簽署醫療合作，教授級心臟內科醫師李啟明十二月起在東基開設門診，台東鄉親患者可就近看診。
 
東基教學部主任馬堅毅醫師表示，東基除了通過每四年一次的醫院評鑑外，更在醫事人才教育上不餘遺力，目前是糖尿病照護網、疫苗接種、救護技術員的代訓醫院，並在今年六月正式成立教學部，由院長陳玉祥擔任召集委員，帶領教學部及醫事團隊，首度取得醫事人員類（藥事、醫事檢驗、護理、營養、聽力）教學醫院資格，使醫事教學更上層樓。
 
目前東基藥事、醫事檢驗、護理、營養、聽力等五類共有十位醫事人員取得醫策會臨床教師資格，七位取得實習指導教師資格，教師人數會陸續擴增，未來即可收訓實習學生、訓練新進醫事人員，以及培訓臨床教師。
 
「有更好的醫療教學環境，直接培育在地醫事人力，並留住人才。」馬堅毅主任指出，東基成為地區教學醫院，對醫院、台東民眾都是項大利多。對醫院而言，有完整的臨床培訓計畫，並透過系統性的教育訓練，培訓新進醫事人員，提升臨床照護專業知識，增加照護成就感，有助降低人員流動率，也同時提升醫療照護品質。
 
對於遠赴他鄉求學的藥事、醫事檢驗、護理、營養、聽力等五類相關科系的大專院校學生，可就近回到台東實習，減少學生在外縣市實習，必須面臨的經濟、時間及心理上負擔，畢業後有機會留在醫院繼續服務，對地處偏遠，長期招募人才不易的台東縣來說，是一大助益。

▲台東基督教醫院通過醫事人員類教學醫院資格，教學部團隊陣容完整。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

癌症放射治療用「直線加速器」完成安裝，現進入測試階段，預計明年農曆年後開始提供服務。
 
2016年十一月，先有曾任台大醫院骨科部的吳欣翰醫師加入東基醫療團隊，並開啟與台大小兒骨科團隊「無縫接軌」。今年八月，更進一步與台大醫院簽署醫療合作，台大醫院提供教育訓練、醫療服務支援、醫療技術指導及教學交流，以及雙方得視病患醫療需要，相互轉診治療。
 
兩院簽署醫療合作後，專精於動脈硬化性心臟病及心臟衰竭治療的台大醫院內科臨床教授李啟明醫師，十二月二十七日起在東基開設心臟內科門診，成為首位透過該醫療合作，到東基開設「教授門診」的醫師。
 
與和信治癌中心醫院的合作，在2012年九月開啟兩院癌症照護「無縫接軌」計畫，和信派駐東基兩位專員，2013年血液暨腫瘤內科醫師劉漢鼎，今年十一月放射腫瘤專家鄭鴻鈞醫師陸續進駐東基開診。新添購的癌症放射治療用「直線加速器」完成安裝，現進入測試階段，預計明年農曆年後開始提供服務，癌症醫療大樓硬體工程進度也達97％。
 
醫院緊急醫療能力部分，東基已通過評定急診具備中度級能力。明年起有為期四年的衛生福利部「醫中計畫」（醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療不足地區緊急醫療照護服務獎勵計畫）補助，屆時將有奇美醫院心臟內科、彰化基督教醫院神經內科醫師，提供門診、住院及重症的醫療服務，將醫學中心級的醫療帶進東基，強化緊急醫療能力，使東基朝中度級急救責任醫院方向邁進。

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