辣人妻砸98萬隆胸！回家「人工雙峰」往下掉…胸前慘掛「四顆硬肉肉」崩潰

▲辣人妻花98萬隆胸，5個月後變「四團硬肉肉」。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳市一位王姓人妻年輕貌美，2年前生下寶寶後，開始不滿意自己的胸部，經過朋友推薦，決定前往當地一家整形醫院隆胸，花了23萬人民幣（約新台幣98萬元），企圖讓自己擁有傲人雙峰，沒想到，5個月後，她發現自己的胸部竟變成了奇形怪狀的「四峰」。

據《廣東公共頻道》報導，王女今年5月中旬在朋友的推薦下，在廣州市海珠區的IF醫學美容院進行胸部整形。當時，在美容院的推薦下，她買了兩對乳房假體，此外，共花了23萬人民幣支付隆胸、提升、去皮等各項手術費用。

▲她手上的疤痕因為手術造成。（圖／翻攝自看看新聞）

王女回憶當時的手術時表示，手術做的是全麻，但是過程中突然清醒過一次，而且術後也發現自己左手臂出現一塊大傷疤。

到了10月中旬，還在手術恢復期內的她，突然發現自己胸部出現不適，去醫院檢查，居然發現自己多出了兩個胸。而且更令人崩潰的是，四個胸上面硬、下面小又軟。醫生檢查後，診斷認為「她的胸部不會再恢復甚至變軟了」。

隨後，王女前往美容院討說法，可是美容院回覆的一句話讓她當場氣炸。對方表示，只能出於人道主義賠償3萬元人民幣（約新台幣12萬元）。她見狀，決定把自己的經歷找媒體曝光，希望媒體可以幫助她。

▲醫院只願意賠償3萬人民幣。（圖／翻攝自看看新聞）

IF醫學美容院工作人員表示，目前所有負責人都出差了，主治醫生也在休息。面對輿論壓力，美容院王姓負責人終於出面回應，但否認手術失敗，「可以退回手術費並補償3萬人民幣。」

不過，當記者提出要查看王女簽訂的術前同意書及醫生的相關資質時，美容院工作人員表示，均不能提供。

一名三甲醫院美容整形科主任醫師表示，植入假體是胸部整形的一種方式，一般整形醫院都可以根據顧客自身條件提供定制假體。他建議，王女可以進行醫療鑑定，做一個綜合鑑定的結論，明確責任。

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