　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

辣人妻砸98萬隆胸！回家「人工雙峰」往下掉…胸前慘掛「四顆硬肉肉」崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼辣人妻花98萬隆胸，5個月後變「四團硬肉肉」。（圖／翻攝自看看新聞）

▲辣人妻花98萬隆胸，5個月後變「四團硬肉肉」。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳市一位王姓人妻年輕貌美，2年前生下寶寶後，開始不滿意自己的胸部，經過朋友推薦，決定前往當地一家整形醫院隆胸，花了23萬人民幣（約新台幣98萬元），企圖讓自己擁有傲人雙峰，沒想到，5個月後，她發現自己的胸部竟變成了奇形怪狀的「四峰」。

據《廣東公共頻道》報導，王女今年5月中旬在朋友的推薦下，在廣州市海珠區的IF醫學美容院進行胸部整形。當時，在美容院的推薦下，她買了兩對乳房假體，此外，共花了23萬人民幣支付隆胸、提升、去皮等各項手術費用。

▲▼辣人妻花98萬隆胸，5個月後變「四團硬肉肉」。（圖／翻攝自看看新聞）

▲她手上的疤痕因為手術造成。（圖／翻攝自看看新聞）

王女回憶當時的手術時表示，手術做的是全麻，但是過程中突然清醒過一次，而且術後也發現自己左手臂出現一塊大傷疤。

到了10月中旬，還在手術恢復期內的她，突然發現自己胸部出現不適，去醫院檢查，居然發現自己多出了兩個胸。而且更令人崩潰的是，四個胸上面硬、下面小又軟。醫生檢查後，診斷認為「她的胸部不會再恢復甚至變軟了」。

隨後，王女前往美容院討說法，可是美容院回覆的一句話讓她當場氣炸。對方表示，只能出於人道主義賠償3萬元人民幣（約新台幣12萬元）。她見狀，決定把自己的經歷找媒體曝光，希望媒體可以幫助她。

▲▼辣人妻花98萬隆胸，5個月後變「四團硬肉肉」。（圖／翻攝自看看新聞）

▲醫院只願意賠償3萬人民幣。（圖／翻攝自看看新聞）

IF醫學美容院工作人員表示，目前所有負責人都出差了，主治醫生也在休息。面對輿論壓力，美容院王姓負責人終於出面回應，但否認手術失敗，「可以退回手術費並補償3萬人民幣。」

不過，當記者提出要查看王女簽訂的術前同意書及醫生的相關資質時，美容院工作人員表示，均不能提供。

一名三甲醫院美容整形科主任醫師表示，植入假體是胸部整形的一種方式，一般整形醫院都可以根據顧客自身條件提供定制假體。他建議，王女可以進行醫療鑑定，做一個綜合鑑定的結論，明確責任。

我該答應女友嗎？

ET快訊
143萬粉正妹直播吞「海鮮超粗條狀物」！網眼尖發現黑色一坨嚇
結婚10周年用「離婚典禮」畫句點！親友+律師見證簽字..場面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「裸跑弟」何宜德11歲拿大專文憑「史上最年輕」：想當企業家

進入市場免關稅！香港與澳洲簽訂2大經貿協定「明年1/17正式生效」

四川煤礦滲水救援奇蹟！　13人「受困86小時」清晨全救出...現場響掌聲

辣人妻砸98萬隆胸！回家「人工雙峰」往下掉…胸前慘掛「四顆硬肉肉」崩潰

遭同學羞辱「無恥不要臉」　15歲少女跳河成浮屍：希望別再當人了…

華聞快遞／北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

遭3車高速輾過！老翁倒地慘死路中　駕駛竟全裝沒事肇逃

法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

「裸跑弟」何宜德11歲拿大專文憑「史上最年輕」：想當企業家

進入市場免關稅！香港與澳洲簽訂2大經貿協定「明年1/17正式生效」

四川煤礦滲水救援奇蹟！　13人「受困86小時」清晨全救出...現場響掌聲

辣人妻砸98萬隆胸！回家「人工雙峰」往下掉…胸前慘掛「四顆硬肉肉」崩潰

遭同學羞辱「無恥不要臉」　15歲少女跳河成浮屍：希望別再當人了…

華聞快遞／北京頂級商辦大樓空置率「創近10年新高」

遭3車高速輾過！老翁倒地慘死路中　駕駛竟全裝沒事肇逃

法院拒絕上訴　香港泛民主派議員區諾軒和范國威將失議席

11月訪港旅客暴跌56%！旅發局出新招吸客　取消除夕煙花匯演

影／「彩色駿馬」畫紙奔騰！白衣男「隨性潑墨+2把大刷」30秒繪染片引千人朝聖

亞洲首例！台大從6企業撤資4.32億元　管中閔承諾撤「高汙染產業」投資

韓國瑜否認給「王小姐」錢買房怒告…遭週刊打臉　吳子嘉：總統候選人說謊

網傳國道通行費改一上路收50公里　高公局回應了

藍綠橘鐵粉看過來！「總統＋政黨」號次配對出爐：②⑨、③⑭、①③

【奧斯塔羅】最近三個月的投資運勢發展如何？

張善政偕張嘉郡聽心聲　毛巾業盼設產專區改稅法

為年輕人發聲？商總理事長賴正鎰：「房地合一稅應廢除！」

莫迪嗆反對派「謠言製造機」　印度反公民法示威者：警察朝我開槍

日職／讓台灣球迷多看歐力士　張奕將改登錄名

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

大陸熱門新聞

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

12歲兒8萬儲值遊戲！父母崩潰求退款

老師指責偷手機　少女心碎跳樓

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

富察氏火鍋　康熙爺一吃就愛上

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

砸98萬隆胸！辣人妻挺「四團硬肉肉」回家…

她遺失身分證結果「多了個老公」

陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親授旗

搭同事車回家！人妻遭丈夫鐵棍毆打

四川內江資中縣地震　規模5.2

陸首國產航母入列　環時：中國人希望和平

更多熱門

相關新聞

工人被撞不敢躺病床　保全一聽原因：傷勢比較重要

工人被撞不敢躺病床　保全一聽原因：傷勢比較重要

新北市一名醫院急診室保全分享一名工人被送到急診時，一開始堅持不躺床要用走的原因，以及一名開著B牌車駕駛的行為。此文獲得超過2.2萬人按讚，有人感嘆「人品真的無關外貌跟物質條件。」

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

女人販子偽裝護士！潛入醫院偷走新生女嬰

女人販子偽裝護士！潛入醫院偷走新生女嬰

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

腦中風送醫晚1分鐘差很大！

腦中風送醫晚1分鐘差很大！

關鍵字：

胸部整形隆胸醫院美容院

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面