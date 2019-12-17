工人被撞送急診「不敢躺病床」堅持用走的　保全一聽原因：傷勢比較重要

▲原PO說，照片中沒受傷的工人跟受傷的工人擠病床，「他說床髒了坐床就好，不要把椅子也弄髒了。」（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名醫院急診室保全分享一名工人被送到急診時，一開始堅持不躺床要用走的原因，以及一名開著B牌車駕駛的行為。此文獲得超過2.2萬人按讚，有人感嘆「人品真的無關外貌跟物質條件。」

這名保全16日在「爆怨公社」臉書社團說，一名看起來衣服髒髒的道路工人，在施工時被車撞了，救護車到院時協助病人移床。他還原當下的對話：

請繼續往下閱讀...

工人：用走的就好了啦…



原PO：沒關係不用擔心。



工人：不用啦…衣服很髒會把床弄髒。



原PO：不用擔心。



工人：不好啦…床會髒掉！



原PO：真的不要擔心…處理傷勢比較重要！



新北市EMT救護員也急了：床單可以換沒關係…我們幫你移床！



工人：那不好意思哦…麻煩你們了！



（原PO、救護員順利協助工人移床就診）



工人：謝謝…謝謝…

▼有網友表示，「沒有這些辛苦的工人，何來高樓穩固房子好住。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也貼出一張照片說，照片中沒受傷的工人跟受傷的工人擠病床，「他說床髒了坐床就好，不要把椅子也弄髒了。」

原PO表示，之後處理一輛停在「救護車停車位」的B牌車，告知駕駛移車。他還原和對方的對話：

駕駛：等人一下馬上到。



原PO：救護車隨時會到，無法暫停！



駕駛：人馬上下來了…



原PO：急診車道、救護車停車區不能停車…麻煩移車！



（駕駛一直看手機打電話，要人趕快下來，等的人明明還在不知道幾樓）



原PO：這裡是急診，請你移車了！

▼原PO分享在急診室見到的工人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，駕駛重踩油門離開，看他的表情就是「你只是保全」；結果過了20分鐘，等的人才下來打電話叫B牌車進來。他感嘆，有些懂得體會別人的感受，有些人看來高尚，卻自私只以自己為重，無視他人。他也回覆網友的問題說，「在醫院看盡世間情啊！」

對此，許多網友留言，「荷包深淺跟人品是不成等號的」、「沒有這些辛苦的工人，何來高樓穩固房子好住」、「我愛滿身大汗的男人味，比起滿身銅臭味可愛多了」、「拿掉頭銜、拿掉外表包裝，還能讓人尊重的就是人品與態度。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！