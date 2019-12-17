　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工人被撞送急診「不敢躺病床」堅持用走的　保全一聽原因：傷勢比較重要

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

工人被撞送急診「不敢躺病床」堅持用走的　保全一聽原因：看盡世間情啊。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO說，照片中沒受傷的工人跟受傷的工人擠病床，「他說床髒了坐床就好，不要把椅子也弄髒了。」（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名醫院急診室保全分享一名工人被送到急診時，一開始堅持不躺床要用走的原因，以及一名開著B牌車駕駛的行為。此文獲得超過2.2萬人按讚，有人感嘆「人品真的無關外貌跟物質條件。」

這名保全16日在「爆怨公社」臉書社團說，一名看起來衣服髒髒的道路工人，在施工時被車撞了，救護車到院時協助病人移床。他還原當下的對話：

請繼續往下閱讀...

工人：用走的就好了啦…

原PO：沒關係不用擔心。

工人：不用啦…衣服很髒會把床弄髒。

原PO：不用擔心。

工人：不好啦…床會髒掉！

原PO：真的不要擔心…處理傷勢比較重要！

新北市EMT救護員也急了：床單可以換沒關係…我們幫你移床！

工人：那不好意思哦…麻煩你們了！

（原PO、救護員順利協助工人移床就診）

工人：謝謝…謝謝…

▼有網友表示，「沒有這些辛苦的工人，何來高樓穩固房子好住。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工人,施工,工地（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也貼出一張照片說，照片中沒受傷的工人跟受傷的工人擠病床，「他說床髒了坐床就好，不要把椅子也弄髒了。」

原PO表示，之後處理一輛停在「救護車停車位」的B牌車，告知駕駛移車。他還原和對方的對話：

駕駛：等人一下馬上到。

原PO：救護車隨時會到，無法暫停！

駕駛：人馬上下來了…

原PO：急診車道、救護車停車區不能停車…麻煩移車！

（駕駛一直看手機打電話，要人趕快下來，等的人明明還在不知道幾樓）

原PO：這裡是急診，請你移車了！

▼原PO分享在急診室見到的工人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工人、工地（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，駕駛重踩油門離開，看他的表情就是「你只是保全」；結果過了20分鐘，等的人才下來打電話叫B牌車進來。他感嘆，有些懂得體會別人的感受，有些人看來高尚，卻自私只以自己為重，無視他人。他也回覆網友的問題說，「在醫院看盡世間情啊！」

對此，許多網友留言，「荷包深淺跟人品是不成等號的」、「沒有這些辛苦的工人，何來高樓穩固房子好住」、「我愛滿身大汗的男人味，比起滿身銅臭味可愛多了」、「拿掉頭銜、拿掉外表包裝，還能讓人尊重的就是人品與態度。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／白狼之子涉統戰官來台案　住處遭搜索「一堆公務員闖入」
快訊／「台北市長選舉無效」訴訟　丁守中敗訴確定
游否希首回應古拉：我當時才領2萬　「團長賺多問心無愧」
LIVE／謝和弦現身中天電視台！叼雪茄激喊：我愛台灣
日圓再創1年來新低！換新台幣5萬賺2張環球影城門票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

溫哥華讀書10年！留學妹一看「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了

贈票／快來朝聖「浮世繪」特展　藝術氣質秒飆升

義大跨年煙火秀999秒！　最佳觀賞景點曝光

工人被撞送急診「不敢躺病床」堅持用走的　保全一聽原因：傷勢比較重要

孫女分手2年男友！阿嬤暖給安慰　她一回校秒收「19字LINE訊息」感動哭

妹子堅持付現…外送哥「戳破謊言」瀟灑離去！　下秒驚醒超懊悔：憑實力單身

文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲　「帶著文學經過荒涼的年代」

「你老婆綠燈小心公車」妻市區起步…台中騎士目睹嚇壞！　二帝爺化解車關

永福創校104年校慶一起做公益　從運動與閱讀形塑好品格！

快訊／07：41花蓮規模4.0地震！　最大震度5級

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

溫哥華讀書10年！留學妹一看「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了

贈票／快來朝聖「浮世繪」特展　藝術氣質秒飆升

義大跨年煙火秀999秒！　最佳觀賞景點曝光

工人被撞送急診「不敢躺病床」堅持用走的　保全一聽原因：傷勢比較重要

孫女分手2年男友！阿嬤暖給安慰　她一回校秒收「19字LINE訊息」感動哭

妹子堅持付現…外送哥「戳破謊言」瀟灑離去！　下秒驚醒超懊悔：憑實力單身

文壇拓荒者尉天驄病逝享壽84歲　「帶著文學經過荒涼的年代」

「你老婆綠燈小心公車」妻市區起步…台中騎士目睹嚇壞！　二帝爺化解車關

永福創校104年校慶一起做公益　從運動與閱讀形塑好品格！

快訊／07：41花蓮規模4.0地震！　最大震度5級

高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」：2020是挺韓與非韓陣營的對決

吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白

綠黨民調53.8%支持罷韓　王淺秋：民進黨選舉操作而已

慶富案　蘇貞昌：韓國瑜不必把馬政府弊案牽拖到現在

百位律師共同聲明要求司法改革　張善政：司法體系只剩顏色沒有是非！

港男酒醉大鬧旅館...橫掃櫃檯嗆：叫警察來！　大鬧2小時還脫衣受檢

台韓鋼材涉「越南加工洗產地」避稅　 美終裁祭最高456％關稅

法鬥走失闖警局討摸摸　暖男警「把屎把尿1個月」終遇失主

溫哥華讀書10年！留學妹一看「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了

北市最便宜！家樂福北投店　周圍房價僅3字頭

生活熱門新聞

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

今飆29度周三一早變天　跨年前有強冷空氣？專家說話了

小資女被催買股票！網喊0056專家搖頭

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

玩水上甜甜圈遭拋飛　他重摔海面癱瘓

快訊／07：41花蓮規模4.0地震！　最大震度5級

謝和弦「當台灣人塑膠喔」網惑

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

更多熱門

相關新聞

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

湖南省長沙市一位34歲的二胎媽媽15日清晨突然來到湖南航太醫院，隨後從16樓跳下，當場慘死。她大兒子小彭想不通媽媽輕生理由，「前一天還和媽媽一起吃晚飯，期間還聊在學校的情況，沒有什麼異常！」。但是，她生前最後在社交軟體上PO了一句話，或許可以解釋選擇死亡的原因。

16年婚鞋「底部碎成瀝青」人妻驚呆

16年婚鞋「底部碎成瀝青」人妻驚呆

女人販子偽裝護士！潛入醫院偷走新生女嬰

女人販子偽裝護士！潛入醫院偷走新生女嬰

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

關鍵字：

工人爆怨公社急診室醫院

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

被瑪莎拉蒂撞上！機車男放他走　網愣：慘了

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

濁水溪捕獲大白蛇　韓粉：雲林出總統

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

淚海！高以翔媽媽：你是我的天使

單身女腹痛送醫　嬰兒滑出才知懷孕

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面