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女醫院昏睡睜眼「男護士趴胸狂舔」　他被抓還辯：老婆外遇壓力大

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▲▼示意圖,社會,暴力,性侵,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡。（圖／123RF）

▲在醫院也被襲胸，令人感到相當不安。（示意圖／123RF，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

香港一名已婚男護士今年5月趁著凌晨時分，竟然在醫院伸出狼爪，進入一名施藥後昏睡的女病患病房內，拉下上衣襲胸外，還用舌頭舔對方乳首。他17日承認犯下2項非禮罪，但辯稱因為老婆不善裡財又外遇，導致他生病，「出於壓力」才會做出這種事情。

根據《東網》報導，被害女X 5月12日晚間入院治療，病房中只有她一人，服用了「特敏福」藥後就寢，於13日凌晨3時睜開眼發現，上衣和胸照被護士尹男拉高，抓了胸部數秒，之後因為藥物再度入睡。

沒想到，當X再度醒來時，又發現尹男抓她胸部，更用舌頭舔自己的乳頭數秒。隔天一早X清醒之後，馬上向醫院投訴。警方隨即介入調查，發現尹男當晚單獨進入X病房6次，且逗留時間長達23分鐘，之後在X的乳房上確認發現尹男DNA。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲醫院病房。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

案見17日於西九龍法院審理，辯方指出，34歲尹男畢業於香港大學護理系，已婚育有一名4歲大女兒。近年來因為妻子理財不善，讓他需要多兼多職養家，但又被戴綠帽而罹患心境障礙症，這次事件可能是因為壓力，希望法官從輕處理。

法官表示，被告趁病人不適時進行非禮，情節重大，任何說法都不能開脫，身為一名專業護士，卻破壞病人與護士的誠信。法庭終判被告即時監禁8個月。

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