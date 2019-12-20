新竹縣第一選區／林為洲鞏固藍營優勢拚連任　小英聲勢加持！周江杰跨區挑戰

▲新竹縣立委第一選區候選人林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

記者游郁香／綜合報導

新竹縣第一選區此次共有6人登記參選，現任立委林為洲日前才辦完106場說明會，深入選區每個地方，發揮傳統組織優勢，盼鞏固藍營票倉力拚連任。民進黨則派出39歲的前發言人、客家部主任周江杰出征，他騎單車深入村落聆聽民意，形象清新，喊出「衝破舊政治」的口號。

新竹縣第一選區包括竹北市西區、湖口鄉、新豐鄉及新埔鎮等，其中竹北市選票集中的新國、新社里，是國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢的根基地；新豐鄉則是國民黨新竹縣議會議長張鎮榮的地盤；而藍營在湖口鄉打下的基礎深厚，對手難以撼動，因此對民進黨來說，這個選區堪稱「艱困區」，候選人幾度難產，最終敲定由前發言人、客家部主任周江杰出征。

具備現任優勢的林為洲，17日才完成共106場問政說明會，最後1場在新豐鄉福興村，他共走訪了7個鄉鎮、106個村莊，了解各地民情與問題，他在臉書專頁上承諾，「會繼續走訪各鄉鎮，傾聽民眾對新竹的期許」。上個月他也曾會勘「新豐鄉毒海岸」，監督清運進度，希望能在過年前處理完畢，並盡快展開復育工作。

▲新竹縣立委第一選區候選人周江杰。（圖／翻攝自Facebook／周江杰 一支旗一直騎）

民進黨候選人周江杰曾是新竹縣第18屆縣議員，不過當時他的選區（竹東鎮、五峰鄉）在這次立委選舉的第二選區範圍，此次可說是「跨區」挑戰。39歲的周江杰形象清新，以騎單車的方式深入選區，最近還與來訪的德國執政黨青年部幹部一起走訪新埔鎮，分享自己在新埔霄裡溪志工隊，跟在地居民一起生活、一起對抗汙水的故事。

雖然新竹縣一直以來都是國民黨的鐵票區，以往年大選為例，藍綠基本盤約6.5比3.5，加上尋求連任的對手林為洲已從政多年，知名度高，周江杰的挑戰不小。不過選區中的新埔鎮有「民主聖地」之稱，綠營有一定優勢；新豐區也有不少民進黨支持者，在蔡英文的聲勢加持之下，或許能對周江杰的選情有所幫助。

這個選區6位候選人中，僅有綠黨籍新竹縣議員余筱菁是女性，本身也是音樂老師的她，3歲時被砂石車撞上失去左腳，從政後長期關懷身心障礙等弱勢團體，在這方面受到肯定。另一位現任議員轉換跑道參選的吳旭智，不僅擁有科技人光環，還有所屬的國會政黨聯盟副主席徐欣瑩力挺，徐家在新豐深具影響力，恐衝擊藍、綠選情。

第一選區抽籤結果：1號林為洲（國民黨）、2號劉復嵐（無黨籍）、3號余筱菁（綠黨）、4號吳旭智（國會政黨聯盟）、5號周江杰（民進黨）、6號傅家賢（無黨籍）

▲新竹縣立委第一選區候選人綠黨余筱菁。（圖／翻攝自Facebook／余筱菁 客家好妹仔）

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