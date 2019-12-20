臺大雲林分院與廣達電腦簽署合作備忘錄　發展偏鄉遠距醫療照護

▲臺大醫院雲林分院20日上午在衛生福利部醫事司石崇良司長、雲林縣衛生局曾春美局長見證下，由黃瑞仁院長與廣達電腦林百里董事長簽署遠距醫療合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院20日上午在衛生福利部醫事司石崇良司長、雲林縣衛生局曾春美局長見證下，由黃瑞仁院長與廣達電腦林百里董事長簽署遠距醫療合作備忘錄，共同攜手結合醫療與資通訊，發展偏鄉遠距醫療照護。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，近年來法規鬆綁，資通訊科技進步，臺大醫院雲林分院深耕經營，帶來雲林發展遠距醫療發展的契機，臺大醫院雲林分院在106年中成立了遠距醫療中心，在衛生福利部的支持下，結合資訊科技，創造遠距醫療優勢，化劣勢為轉機。

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衛生福利部醫事司長石崇良表示，遠距醫療的推展，是近年國家重要衛生政策之一。臺大醫院雲林分院在107-108兩個年度在衛福部「建置智慧醫療照護模式計畫」的架構下，進行了「斗六雙星區域聯防」、「智慧遠距傷口照護」、「高危新生兒外接監測」、以及「兒童心臟病篩檢群助」等智慧遠距方案，成功地結合創新醫療服務與資通訊科技，為偏鄉醫療面臨的資源缺乏與就醫困難等挑戰，提出令人驚艷的解決方案。

廣達電腦董事長林百里說，此次透過合作備忘錄的簽署，與臺大醫院雲林分院針對遠距醫療與遠距健康照護兩大面向，導入廣達智慧遠距醫療系統與遠距健康照護方案，並結合臺大醫院雲林分院的專業醫療照護服務與知識，以及近年來在雲林打造出的遠距醫療生態，相信日後透過密切交流與合作，能更進一步提升台灣醫療服務的品質與智慧醫療技術的產業發展。

臺大醫院雲林分院遠距醫療的推手，遠距醫療中心主任馬惠明副院長向與會長官與來賓，說明了臺大醫院雲林分院發展遠距醫療的脈絡，以及安心雲林e院聯防的內涵。他表示「安心雲林e院聯防」計畫將整合急重症醫療資源，連結十個以上的醫院，基層診所，長照機構，透過「區域聯防」，「遠距眼科」，「高危出院」以及「智慧傷口」等四項智慧遠距服務模式，來探索偏鄉醫療的資通訊解決方案。

▲臺大醫院雲林分院20日上午在衛生福利部醫事司石崇良司長、雲林縣衛生局曾春美局長見證下，由黃瑞仁院長與廣達電腦林百里董事長簽署遠距醫療合作備忘錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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