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暖男阿公　台中慈院院長簡守信的幸福承擔

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▲▼簡守信，曾獲頒臺灣醫療典範獎、臺中市低碳城市傑出貢獻獎，是整形外科醫師、更是臺中慈濟醫院院長，主持超過5千集的長年帶狀醫療節目－大愛醫生館主持人，是第49屆電視金鐘獎教育文化節目主持人獎得主。工作之餘親往台灣偏鄉、遠赴非洲等貧脊地區投入義診行列...現年65歲，勞動一整天的他，成為「暖男阿公、暖心老公」，熟練使用育兒揹帶，揹孫子炒菜、洗碗、晾衣服！（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

他，是主持超過5千集的長年帶狀醫療節目－大愛醫生館主持人，是第四十九屆電視金鐘獎教育文化節目主持人獎得主。

他，曾獲頒臺灣醫療典範獎、臺中市低碳城市傑出貢獻獎，是整形外科醫師、更是臺中慈濟醫院院長。他，工作之餘親往台灣偏鄉、遠赴非洲等貧脊地區投入義診行列，是付出無所求的慈濟志工，更是聞聲救苦的大醫王。

他，現年65歲，勞動一整天的他，成為「暖男阿公、暖心老公」，熟練使用育兒揹帶，揹孫子炒菜、洗碗、晾衣服！

請繼續往下閱讀...

臺中慈濟醫院院長簡守信，用真心服務社會、用熱心照顧病患、用誠心誓願渡眾生、以初發心投入慈濟志業、用體貼的心守護家人。

1988年，臺大主治醫師簡守信遠離臺北，選擇到後山的花蓮慈濟醫院服務，而後相繼來到嘉義大林與臺中慈濟擔任院長，走進世界不同的苦難角落。聞聲救苦看見苦難，卻有了「幸福」的人生與價值，不僅用心於院務，也以「願力」實踐用生命走入生命的使命。

2001年8月，這位整型外科名醫接下大愛電視台《大愛醫生館》節目，10分鐘節目錄滿超過五千集，播出更是長達18年之久，是國內少見的長壽節目之一。

主持人簡守信院長以深厚人文底蘊講述醫療知識，涵蓋藝術、文學、物理、心理學等內容，輕鬆轉換醫療與人文兩個難以跨越的領域，「以病人為中心」的出發點，讓醫療也透出明亮溫和的光芒，經由大愛電視播出，收視群不只臺灣，全球都有很多忠實觀隊固定收看。

在醫院事務、大愛醫生館主持節目之外，只要社區有通報慈善關懷，簡守信院長若有空閒，一定會帶著同仁投入慈善訪視及義診或協助孤苦民眾居家打掃與整理，更常前往偏鄉及海外義診。一張在非洲「大樹下的問病圖」義診照，看到簡守信的悲心與願力，投入與盡責。

▼臺中慈院院長簡守信（左）一有空閒，只要社區有通報慈善關懷，一定會帶著同仁投入慈善訪視及義診或協助孤苦民眾居家打掃與整理。

▲▼簡守信，曾獲頒臺灣醫療典範獎、臺中市低碳城市傑出貢獻獎，是整形外科醫師、更是臺中慈濟醫院院長，主持超過5千集的長年帶狀醫療節目－大愛醫生館主持人，是第49屆電視金鐘獎教育文化節目主持人獎得主。工作之餘親往台灣偏鄉、遠赴非洲等貧脊地區投入義診行列...現年65歲，勞動一整天的他，成為「暖男阿公、暖心老公」，熟練使用育兒揹帶，揹孫子炒菜、洗碗、晾衣服！（圖／慈濟基金會提供）

忙於聞聲救苦、主持節目、照顧病患的簡守信，一有空閒回到家庭後其實也沒閒著，4年前升格當阿公後，讓他可以「顧孫（照顧孫兒）顧鼎（廚房做飯）」的歡喜承擔。

歡喜做家事的簡守信除在做家事中感受到滿足與歡喜外，最重要的是回饋長期操持家務讓他無後顧之憂的簡夫人的辛勞持家。

▼「暖男阿公」臺中慈院院長簡守信4年前升格當阿公後，讓他可以「顧孫（照顧孫兒）顧鼎（廚房做飯）」的歡喜。

▲▼簡守信，曾獲頒臺灣醫療典範獎、臺中市低碳城市傑出貢獻獎，是整形外科醫師、更是臺中慈濟醫院院長，主持超過5千集的長年帶狀醫療節目－大愛醫生館主持人，是第49屆電視金鐘獎教育文化節目主持人獎得主。工作之餘親往台灣偏鄉、遠赴非洲等貧脊地區投入義診行列...現年65歲，勞動一整天的他，成為「暖男阿公、暖心老公」，熟練使用育兒揹帶，揹孫子炒菜、洗碗、晾衣服！（圖／慈濟基金會提供）

歡喜投入做家事後，竟然可以做得滿心歡喜與法喜，簡守信因為醫務忙錄，連他自己都說「實在已不太記得小孩怎麼長大的」，但這個失落感卻在他孫子出生後，升格當阿公有了回饋機會。

4年前、簡守信升格當阿公，簡守信說「小孩的成長真的是必須很珍惜的一件事情」，兩個兒子陪伴不夠，總覺得遺憾，現在有孫子了，要好好把握陪孫子長大的因緣。」

所以，現在下班回到家，照顧孫子就成為簡守信的甜蜜承擔，餵奶、換尿布、揹孫子炒菜、洗碗、晾衣服。

簡守信提到，他做家事做出心得，也將此心得跟男醫師分享指出，這男人幫忙做家事，投資報酬率很大的，「你只要有做，比如洗一點點的碗，當你不小心忘了太太生日、忘了結婚紀念日，太太看在你平日有幫忙做家事的份上，比較容易釋懷，一定會對你寬宏大量」。

▼臺中慈院院長簡守信對員工伙食極其重視，甚至親自下廚指導。

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