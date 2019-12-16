台大雲林分院與雲縣府　推人工生殖補助最高2萬元

▲臺大醫院雲林分院與雲林縣政府支持和協助有意願生育之不孕夫妻，推出凡設籍雲林縣6個月以上已婚女性或外國籍配偶，每對夫妻可申請補助金，最高達新臺幣2萬元整。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院婦幼專業照護資源，於106年成立婦幼醫學中心外，院長黃瑞仁斥資近千萬元成立生殖醫學中心，於107年獲衛生福利部認證通過，至108年10月有17對懷孕成功，雲林縣政府為支持和協助有意願生育之不孕夫妻，凡設籍雲林縣6個月以上已婚女性或外國籍配偶，每對夫妻可申請補助金，最高2萬元整。

臺大醫院雲林分院長黃瑞仁於106年3月成立特聘總院產科徐明洸主任婦幼醫學中心，與總院婦癌治療專家江盈澄醫師、李書萍醫師二位生力軍加入分院團隊；另外網羅總院楊博凱醫師斥資近千萬元成立生殖醫學中心，生殖醫學中心獲得衛生福利部認證通過，隨即提供試管嬰兒診療服務，108年8月總院潘松坡醫師接棒，從107年6月開始至108年10月已有17對懷孕成功，今年已有5名新媽媽順利生產，出生6個新生兒。

院長黃瑞仁表示，雲林分院已可以提供完整的產科、婦科疾病及婦癌治療以及人工生殖科技服務，非常完整的全方位診療，雲林病患可以就近治療；同時雲林縣政府提供試管嬰兒的補助，更可以提升不孕症治療水準，對雲林不孕鄉親真是一大福音。

總院產科主任徐明洸說，雲林分院配合雲林縣政府德政，奉院長指示，亦另外提供試管嬰兒治療費用95折的優惠。相信雲林鄉親可以好好善用雲林分院在地的優質醫療。

雲林縣長張麗善表示，現代女性因考量學業、職涯規劃及升遷機會，將婚育計畫延後常是選項之一，但年齡越高懷孕風險越高，人工生殖成功率越低，如經醫師診斷為不孕症，需人工生殖協助，可洽國民健康署審查許可之人工生殖機構。

雲林縣衛生局長曾春美指出，請符合補助資格者，至臺大醫院雲林分院施行人工生殖技術，每對不孕夫妻補助排卵藥物及胚胎植入費用，一年至多1次，補助金額最高上限新臺幣2萬元整(核實支付)，申請補助與相關規定請洽詢雲林縣衛生局或臺大醫院雲林分院人工生殖中心。

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