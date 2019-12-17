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小額終老保單「明年1月要變貴了」！每人限買2張投保量倍增　準備引爆絕版搶買

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲「小額終老保險」保費便宜、投保限制低，可以給予民眾基本的壽險保障。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

「小額終老保險」（小額終生壽險）一人最多買2張，保額50萬元，引起多數民眾討論。不過，根據消息，2020年1月起，保費就要調漲了，而且年紀越輕的保單準備漲15%以上不等，也就是說，如果民眾想要購買這張保單，可能就要考慮在年底前作出決定。

金管會7月時調整「小額終老保險」投保條件，從原本一人只能購買1張，改為最多可以買2張，而且保額也從30萬元提高至50萬元，銷售熱度也見效。保險局資料指出，「小額終老保險」7至10月初年度保費收入達6.33億元，年增52.82%；投保件數有3萬8843件，年成長61.89%。

資料統計，「小額終老保險」今年1至6月初年度保費收入僅4.28億元，年減85.78%；投保件數僅有2萬6458件，年衰退52.76%。對照兩階段數據差距，顯示出7月份調整保額後「買氣回溫」，保費收入與投保件數也明顯增加。

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲如果民眾有輕微體況、又想幫自己買壽險保障，可以參考購買「小額終老保險」。（圖／pixabay）

目前「小額終老保險」的商品特色在於其預定利率為2.25%，「附加費用率」（保險公司的作業成本、利潤、佣金等）費用不能超過10%，因此，民眾可以用比較便宜的保費購買一份基本保障。

不過，由於明年1月起，壽險業各幣別新契約責任準備金利率將全數調降1碼（0.25個百分點），「小額終老保險」的責任準備金利率也將由2.25%降為2%，在附加費用率不變動的情況下，責任準備金利率調降，保費就會因而變貴；即使如此，小額終老保險仍會比一般壽險保單便宜。

壽險業者向《ETtoday新聞雲》記者表示，「小額終老保險」明年保費調整，被保險人年紀25歲以下，繳費6年期的保單將漲價15%至17%，20年期保單，則漲價10%至15%；至於55歲以上，6年期與20年期的保單，約漲價2%至5%左右，原因是高齡者保費原先就較高，年繳期間每年要繳4萬多、5萬元不等，漲價後年繳也攻上6萬逼近7萬元。

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲保障型保單投保年紀越大，保費負擔則越高，因此要及早作好準備。（圖／pixabay）

雖然壽險業尚未感受到小額終老保險的「改版停售效應」，但也有部分民眾開始想在明年之前備妥較便宜的小額壽險，主動詢問壽險公司是否販售。據了解，目前共有13家壽險公司銷售「小額終老保險」，包括遠雄人壽、全球人壽、南山人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、宏泰人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽、台銀人壽、中華郵政人壽。

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