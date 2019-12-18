樂滿地花園復育有成　老幼共融歡度佳節

▲護理之家長者鮮少走出戶外，透過活動看到不同景色，聽到蟲鳴鳥叫、嗅到不同花香及青草味等「五感」體驗，除了活化身體機能亦能改善情緒狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

聖誕節即將到來，臺大醫院雲林分院關懷住在護理之家的長者，18日下午在精神科樂滿地花園重建完成一週年的此時於花園中辦理歡樂耶誕活動，邀請幼稚園小朋友表、護理之家長者一起在充滿歡樂感恩的時刻度過歡樂的聖誕節。

精神部職能治療師表示，今日是臺大醫院雲林分院精神科病友重建花園一週年的日子，由病友擔任一日志工，協助護理之家長者外出活動，讓長久待在機構裡面的長輩能走出戶外，並邀請雲林縣幼兒園的小朋友扮演聖誕老公公和聖誕老婆婆唱跳，接著安排交換禮物，先讓幼兒園小朋友在「樂滿地」花園裡尋找禮物，找到後再進行交換，增添樂趣。

職能治療師指出，景觀園藝本身不須言語就讓人很療癒，精神病友透過園藝工作職能復健，每日辛苦在花園裡澆水、種花、種菜，可以穩定病情。而護理之家長者鮮少走出戶外，透過這次活動看到不同景色，聽到蟲鳴鳥叫、嗅到不同花香及青草味等「五感」體驗，除了活化身體機能亦能改善情緒狀況。

▲臺大雲林分院關懷護理之家長者於樂滿地花園辦理歡樂耶誕活動，邀請幼稚園小朋友表、護理之家長者一起在充滿歡樂感恩的時刻度過歡樂的聖誕節。（圖／記者蔡佩旻攝）

精神醫學部主任黃偉烈醫師指出，精神病友透過協助護理之家長者外出的志工服務，讓病友在熟悉的地方跨出成為志工的第一步，是自我挑戰的過程，精神病患長期因刻板印象而退縮在家中，而透過「志工」付出行動，能有助於復健，不止能提升自我價值，亦能有效改善病情。

臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長表示，這次活動非常有意義，幼兒園小朋友從事公益活動，從小學到感恩付出。今日共融活動，在合作與互動過程中，透過代間學習，彼此互補長短，提升自我價值和成就感。

▲台大醫院病友擔任一日志工，協助護理之家長者外出活動，讓長久待在機構裡面的長輩能走出戶外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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