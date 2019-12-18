廣達尾牙席開830桌　數百名研發大將為AR裝置上陣

▲廣達三十一周年尾牙今晚登場，董事長林百里將親自出席勉勵員工。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

邁入年終，電子五哥伺服器龍頭廣達（2382）今（18）日打頭陣，在南港展覽館舉辦尾牙，席開830桌，含產線人員至少8300人，較去年650桌足足增加180桌，總員工數約增加近2000人。廣達副董事長梁次震透露，光是因應大客戶穿戴裝置的研發工程師就增加上百人。根據市場人士推估，光是因應蘋果擴增實境裝置備的研發團隊至少在200-300人之間。

今年現金獎項最大獎為30萬，再來是二獎20萬、15萬以及10萬，每個獎項分別為8到10人不等，光是現金獎，若不含加碼獎金，以每個獎項10人得獎計算，就會發出750萬元現金。

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除了現金獎外，其實還是會有哈哈獎，也就是價值3500元的員工點數，沒有抽到現金獎的廣達員工，可以獲得3500點的福利點數，換算一元等於一點，據了解，福利點數可在廣達總部大樓內的便利商店或餐廳直接消費使用，等同現金。

去年是廣達30周年，演唱陣容方面，去年請到金曲歌王蕭敬騰、家家及創作才女徐佳瑩開場；今年31周年也毫不遜色，由黃子佼和吳珊儒擔綱主持，並邀請到《聲林之王》當紅歌手韋喆，金曲歌王李玖哲，以及實力唱將叮噹等，每個歌手都是爆發力強的實力派，讓全體員工感受滿滿的勁歌饗宴。

梁次震表示，廣達未來會持續跟著董事長林百里提到的五大技術趨勢發展，包括智慧醫療、智慧製造、智慧農業、智慧運輸、智慧娛樂等。廣達會維持技術的新陳代謝，再創新是基本態度，不然會「被人欺負」。

▼《聲林之王》韋喆今日將登台廣達尾牙。（圖／記者周宸亘攝）