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中車株機2021首提供3動車給菲律賓　　「一帶一路」+「大建特建」共創雙贏

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▲中株電車公司於2016年參加鐵路博覽會。（圖／美聯社）

▲中株電車公司於2016年參加鐵路博覽會。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

中國中車株洲電力機車公司（簡稱「中車株機公司」）18日在馬尼拉和菲律賓國家鐵路公司簽約，協議將會在2021年7月前提供3列內燃動車，而這也是中國的動車組首次出口到菲律賓。據悉，這批列車將會在馬尼拉和呂宋島東南部的比顆爾地區之間運行，能夠大幅所短兩地的交通時間。

根據《中新網》報導，中車株機公司總經理傅成駿在致詞時表示，菲律賓的「大建特建」計畫和大陸的「一帶一路」不謀而合，交通建設是「大建特建」的重要內容，因此簽訂此合約不但提升了菲律賓國家鐵路公司的客運能力，更有助於兩國間的交流合作，共創互利雙贏的模式。

▲中株電車公司於2016年參加鐵路博覽會。（圖／美聯社）

▲菲律賓交通部長Arthur Tugade。（圖／美聯社）

菲律賓交通部長杜迦德（Arthur Tugade）則表示，「這次的合約讓菲律賓首次擁有商務座、一、二等座的交通設施，而國家的鐵路也將從此刻走入標準軌時代。」另外，他更大讚中國的動車技術享譽國際，因此非常期待這幾列內燃動車能盡快在菲律賓的軌道上奔馳。

中車株機公司產品研發中心副總監周安德則講解了產品性能，這批動車時速120公里，採用3節編組，分別為商務座、一等座和二等座，一共設有168個座位；特別的是這些座位的椅子都符合人體工學，能夠大大滿足乘客對乘車過程中的舒適要求。

中車株機公司被譽為「中國電力機車的搖籃」，也是中國500強最大工業之一，自從1997年起開始拓展全球市場，已經先後提供產品給土耳其、德國、澳洲等地，更在本月12日首度打進南美的墨西哥市場，將會在2021年開始交貨26列輕軌列車。

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