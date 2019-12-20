大連徵選LOGO...首獎曝光「涉抄襲迪士尼」！網傻眼：膽還真大

▲大連徵LOGO比賽涉抄襲（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導



中國遼寧大連市日前舉辦了「首屆文化創意和旅遊紀念品大賽」，其中一項活動是邀請網友設計屬於大連的LOGO，但獲獎作品在11日公佈之後，跌破網友眼鏡，因為設計字體與迪士尼的官方字體極度相似，引發爭議。住辦單位則是在17日回應，以已經展開調查，若查證有侵犯他人智慧財產權，將取消參賽資格。

日前這個「大連城市LOGO設計類獲獎作品」一公佈後，讓許多網友質疑，英文的「DaLian」字體與迪士尼的字體太過接近，尤其是招牌的「D」字母，書寫方式基本上一樣，另外中間的「i」字母也非常類似。

另外，更有網友指出，就連LOGO裡面的其他部分，像是鳥、水波紋以及燈塔，都疑似是抄襲其他人的設計，只不過因為「DaLian」部分太過顯眼，又是知名的迪士尼字體，特別引人注目。

中國網友留言提到，「評委一看就不是專業人士」、「迪士尼是版權狂魔啊，抄他是找死」、「太笨了，第一個字母都懶得變一下」、「這d也太傻了，設計師膽真大，評委都是打醬油的吧」、「這還需要查嗎？」

事後，大連文化和旅遊局也在微博上表示，「有網友反映該作品涉嫌抄襲。活動主辦方對此高度重視，立即組織相關方面進行調查，目前調查工作正在進行中，調查結果將第一時間向社會公佈。」另外，活動主辦方再次重申：按照既定的評審規則，參賽者應保證享有作品智慧財產權，若經舉報侵犯他人智慧財產權的，一經查實，將取消參賽資格並追回獎勵。