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深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來...

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／สมุทรปราการบ้านเรา）

▲一整排裸體假人模型坐路邊。（圖／翻攝自Facebook／สมุทรปราการ）

實習記者賴韻如／綜合報導

在夜深人靜、燈光昏暗的情況之下，許多周圍物品都有可能變成嚇人道具！近日泰國網路上瘋傳一張「詭異裸體照」，一名網友在深夜路過該路段時，驚見整排裸體男女，靠近一看，竟發現他們全部都沒有頭，令人毛骨悚然，照片一曝光後立即引起網友熱議。

據泰媒thairath報導，泰國臉書粉絲專頁「สมุทรปราการ」於17日分享了這張驚悚又詭異的照片，一位民眾凌晨獨自開車回家時，突然瞥見昏暗的路邊坐著整排「裸體男女」，他當時嚇到差點尿出來，但又好奇地停下車上前查看，這才發現其實他們全是「無頭假人」，雖然終於鬆口氣，但他也相當好奇這些東西怎麼會「違和」的出現在路邊。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／สมุทรปราการบ้านเรา）

▲▼無頭假人在深夜嚇到許多路過民眾。（圖／翻攝自Facebook／สมุทรปราการบ้านเรา）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／สมุทรปราการบ้านเรา）

最後經過詢問後才發現，原來這些假人全是一名68歲商人特地買來販售的，商人表示，自己3年前在曼谷知名購物中心「暹羅百麗宮」以300英鎊（約新台幣1.1萬元）的價格買回這300多個假人，決定要拿來路邊販賣，每個售價約500至1000泰銖（約新台幣500至1000元），當時沒想過會受到討論。對於常常嚇到路人，該名商人也說，目前他正在思考如何解決，因為確實有許多鄰居都向他反映過。

這張詭異裸體照一曝光後立即引起熱議，大家紛紛留言表示，「就算知道是假的，在晚上看還是毛毛的....」、「揪團去朝聖！」、「滿不錯的！這樣有小偷的話應該也都被嚇跑了吧」、「在我男友家附近，每次經過都還是快被嚇哭」、「全部都剛好沒有頭真的太恐怖」、「好怕他們哪天突然動...」。但也有不少住附近的民眾已經習以為常，「我每天經過，現在已經漸漸習慣了」。

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