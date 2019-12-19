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復旦大學章程刪「思想自由」　《環時》總編胡錫進暗批：幹部偏差

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▲▼上海復旦大學。（圖／CFP）

▲上海復旦大學修改章程，引起學生抗議。（圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

上海復旦大學日前刪除章程中的「思想自由、民主管理」等內容，《環時》總編輯胡錫進18日對此PO文表示，民主、自由這些詞彙都是24字「社會主義核心價值觀」的內容；如幹部覺得當中某個詞「刺眼」要迴避，那一定是他們的認識出現偏差。據了解，胡錫進雖未指名道姓，但被認為是在暗批大學幹部。

綜合媒體報導，胡錫進還強調，政治立場與是否忠誠，要以推動事情的實際政治效果作為主要檢驗標準，不能光看語言表達，「我們要高舉核心價值觀的所有理念，讓它們在我們的正常語境中發揚光大，融會貫通。」

中國教育部17日公布，核准多所大學修改章程，並加入「學校堅持中國共產黨的領導」等內容。復旦大學日前已向教育部申請修改章程，更在本月初獲批准，刪除章程中的「思想自由」、「師生治學、民主管理」等內容。

▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

報導也提及，胡錫進在文內並沒指名道姓，但外界認為是在暗批復旦大學幹部。修改章程的消息傳開後，有數十名的在校生18日就集中在人文學院的餐廳內「高唱校歌」，當中一句歌詞就是「學術獨立思想自由」以示抗議。

據了解，原章程序言中的第二段，原是「學校的辦學理念是其校歌所傳頌的學術獨立和思想自由」，但修訂後「思想自由」4字消失，增加了「愛國奉獻」與上海市政府的宣傳語句，包括「海納百川、追求卓越」、「學校倡導文明、健康、團結、奮發」的校風等。

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