狂幫發黑屍體按摩！知名按摩師篤信邪教「周圍灑滿石灰」...悚稱：會復活

▲已發黑腐爛的遺體周圍灑滿石灰。（圖／翻攝khaosod）

圖文／周刊王

泰國坤西育府發生離奇命案，一名知名按摩師幫62歲的沙勞特（音譯，Sorawutide Thawee）按摩到一半，結果對方竟突然斷氣；深信邪教的按摩師沒有立刻報警，認為持續按摩人就能復活，直到半個月後屍體發出濃濃臭味，全案才曝光。

根據泰媒《khaosod》報導，居民報案指出，按摩師的別墅散發出濃濃的臭味，很像是屍臭味，請求前往查看。警方到場後發現，62歲的老翁躺在床墊上，全身發黑、腐爛，詭異的是旁邊還有撒防蟲的石灰，而一旁按摩師助手看到人員則一臉鐵青。

老翁的妻子向警方表示，已經禁止先生到按摩店進行治療，但對方都聽不進去，一個月前，2人發生爭吵後先生就離家出走，完全沒跟家裡聯絡，沒想到如今竟天人永隔。

而按摩師的助手則透露，因為老翁患有前列腺疾病，因此介紹他到按摩店進行治療，沒想到過程中老翁竟在廁所滑倒，就此陷入昏迷，過沒幾天就斷氣了；這段時間自己與按摩師一直為老翁進行泰式按摩，人死後都沒有停止，因為按摩師篤信某信仰，深信透過按摩，人就會復活。

警方表示，由於按摩師一直不接受偵訊，也拒絕回答任何問題，因此詳細案情、死者真正死因等，都還要等解剖完後才能釐清。

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