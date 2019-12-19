印度新德里「突襲斷網」壓制示威！交通大亂地鐵站關閉　警拘留數百人

▲印度11日通過《公民身分修正法》，在示威抗爭爆發後，最高法院18日宣布拒絕延遲實施這項新法。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度「反公民法」示威抗爭持續，首都新德里部分地區19日上午陸續傳出斷網等狀況，包括多間知名電信商AirTel、Vodafone Idea、Jio的用戶都受到波及。根據當地媒體取得的文件副本，新德里警察特別小組18日以「當前法律秩序狀況」為由，下令暫停部分地區的語音、簡訊、網路通訊服務自上午9時至下午1時；消息指出，相關服務現已恢復。

綜合印度快報（Indian Express）、今日印度（India Today）等印媒報導，印度政府為了壓制公民身份修正案（Citizenship Amendment Act）抗爭行動，當局封鎖道路、實施交通管制，許多地方出現大規模交通壅塞情形，多個地鐵站關閉，且警方限制集會活動、拘留數百名示威者，甚至下令關閉新德里部分地區的通訊服務。

通訊服務受到衝擊的狀況，一開始由AirTel的用戶最先發現，因為一早網路就不能使用；根據電信業者的說法，受到衝擊的區域包括西蘭普（Seelampur）、巴瓦納（Bawana）、賈夫夫拉巴德（Jaffarbad）等地。

面對相關投訴，業者AirTel表示，「我們將遵照政府相關部門的指示，暫停部分地區的語音、簡訊、網路數據服務；一旦相關指令取消，我們的服務將會全面恢復，很抱歉給您帶來不便。」但根據稍早印度媒體的說法，上述公司向用戶說明的推特文字現已被刪除。

印度國會先前通過公民法修正案，允許2014年12月31日前因為宗教迫害而從阿富汗、巴基斯坦或孟加拉逃至印度的難民取得印度公民身份，卻將穆斯林排除在外。儘管印度政府解釋，穆斯林在上述三國不屬於少數族群，因此實際上不需要印度保護，但印度穆斯林族群普遍認為該法案是打壓穆斯林的一環，激起數千人走上街頭示威。

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