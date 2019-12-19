邱毅批陳菊、蔡英文「不像女人的女性」　林俊憲嗆：他還算個人嗎？

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前與網紅波特王、鍾明軒等人合拍影片，卻遭新黨不分區立委候選人邱毅狠批「噁心到想吐」，還點名蔡英文與總統府秘書長陳菊是「不像女人的女性」，質疑蔡英文「還算是個女性嗎」。對此，民進黨立委林俊憲19日也回擊表示「邱毅還算個人嗎」，建議邱毅還是快滾回中國大陸，免得在台灣天天玻璃心碎。

新黨19日上午召開「1219綠色恐怖事件二週年，誰在製造『共諜』？民進黨最早引進大陸黨政軍監督台灣選舉！」記者會，談及蔡英文與網紅拍片一事，邱毅直呼「噁心、噁心、非常噁心，噁心到我想吐」，更為國民黨主席吳敦義近日「衰尾查某」的失言風波抱屈，表示吳敦義遭網軍大作文章、擴大解釋認為歧視女性，但他也要問「蔡英文還算個女性嗎」？

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者徐斌慎攝）



邱毅痛批蔡英文，一個63歲的人被網紅用下流的撩妹術還花枝亂綻、小鹿亂撞、喜不自勝、含羞帶怯，「我看了真想吐，上吐下瀉好幾天實在無法忘懷」，強調自己從來不歧視女性、非常疼惜女性，「除了那種不像女人的女性，例如陳菊、蔡英文這種專門想羅織的，因為這事件開始動員網軍來攻擊我」。

對此，林俊憲19日下午也回嗆「邱毅還算個人嗎」，並表示在邱毅心中所有會反對、損及其大男人自尊心的都不算女性，遺憾邱毅去中國大陸這麼久什麼都沒學會，就只學會了小粉紅的玻璃心，看到優秀女性就玻璃心碎，建議邱毅還是快滾回中國大陸，免得在台灣天天玻璃心碎。

民進黨副總統候選人賴清德19日晚間也表示，台灣人民不能接受這樣的言論，把高格調的總統大選打成如此不堪，國人是不會同意的。賴清德強調，心中支持誰當然是一回事，但不分藍綠，相信全體國人都相信總統大選是一場高水準大選，那是國人衷心期待的，所有陣營都要謹言慎行，不要讓民眾失望。

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