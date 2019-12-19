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招待看電影疑涉賄...呂國華籲快調查起訴　陳歐珀：勿為選舉抹殺國片

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▲▼宜蘭立委選舉，傳出招待豪華廳看電影賄選疑雲，而呂國華（上圖中）、陳歐珀（下圖左）是互批。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭立委選舉，傳出招待豪華廳看電影賄選疑雲，呂國華（上圖中）、陳歐珀（下圖左）又互批。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選舉，傳出招待飲料爆米花豪華廳看電影賄選疑雲，宜蘭地檢署強調一切依法約談調查搜證。而國、民兩黨立委候選人呂國華、陳歐珀再度互批！呂針對陳可能以電影招待涉及賄選一事，要調查單位能夠及早起訴，在選前公布調查結果，以免影響選舉結果。陳歐珀則強調事件單純，是肯定宜蘭在地企業推廣公益、支持國片的理念而協助的活動，來代為邀請鄉親及學生參加觀賞電影，沒想到被有心人士操作為選舉，不要為了選舉抹殺國片，請大家支持國片， 拒絕抹黑！

▲▼宜蘭立委選舉，傳出招待豪華廳看電影賄選疑雲，而呂國華（上圖中）、陳歐珀（下圖左）是互批。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

呂國華19日表示，針對陳歐珀可能以電影招待涉及賄選一事，希望調查單位能夠及早起訴，在選前公布調查結果，避免最後確定賄選卻已經選完，而影響整個選舉結果。

無論陳歐珀所涉及的是那一種賄選，若確定賄選則可能讓2020年初的立委選舉變成不公平選舉，這對其他侯選人都不公平，所以檢調單位必須及早公布，更要及早宣判結果，讓選民有所選擇。

呂國華強調，陳歐珀是一個政治信任破產的政客，這次選舉也花那麼多錢，那麼多次花費龐大的選舉活動，一部又一部遊覽車，琳瑯滿目贈品，一餐又一餐吃，這些算不算賄選也要一併調查清楚楚！

呂國華認為自己絕對可以贏得這次立委選舉，唯一擔心就是受到賄選影響，所以他希望在這次選舉中，檢調一定要查賄到底，有多少事實就要立即起訴，所以他肯定此次檢調的約談與調查，但希望中央不要壓下來，做技術上干擾拖延，及早讓此事水落石清。

陳歐珀澄清說，7月初，企業人士郭董事長，看到陳彥博在臉書描寫他獨自一人在午夜場看著18年追夢紀錄的心情的新聞，興起支持公益、支持國片、支持運動員的想法，因此請託幾位好朋友，告知他要贊助電影，希望能協助辦理邀請民眾及學生來欣賞這些關於運動（出發- 陳彥博）及環保（看見臺灣-齊柏林）等理念的記錄片。

這次公益記錄片的場地及相關費用，是由企業自行接洽與處理，他的服務處只協助邀請學生及社區志工、民眾來觀看這兩部電影，協助推廣公益活動。而他出席活動時，就影片的內容分享心得，並盼望大家能支持國片、支持運動員、支持齊柏林愛護環境的理念。

陳歐珀指出，數月前的公益活動，最近卻被有心人士特定目的惡意操作、胡亂檢舉，想要利用這樣的事件浪費司法檢調資源來抺黑歐珀、抺黑企業及參與的民眾，這樣的舉動反而摧毀了宜蘭在地企業想要支持公益活動、支持國片的一片心意，他是深感遺憾！

►時間對我們來說完全沒用！

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