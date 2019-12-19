韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉、寶貝」：幫助青年小雞變大雞最後變鳳凰





▲韓國瑜直播說明青年政策、小雞許願命名。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜19日開「青年政策說明+小雞許願命名」直播，一邊回答幕僚出的題目，一邊幫12顆蛋命名、寫上名字。韓國瑜提及自己如果當選總統後的3支箭、年輕人創業補助100萬、666政策和自己年輕時的兩大發明想法。

韓國瑜19日下午在臉書上開直播，希望為12顆雞蛋命名，預計過21天後會孵出小雞。韓國瑜從網友留言中抽出幾個名字，最終只選了7個，包括「台灣安全」、「人民有錢」、「香蕉」、「平安」、「庶民」、「清廉」、「寶貝」。

韓國瑜表示，如果他明天就選上總統，會立刻實施「3支箭」，包括：隔天起國小一年級生實施中英文雙語教育，隔天起大學生、碩士生、博士生申請上國外學校交換「政府把錢籌出來」，以及軍公教警消45歲以下出國進修。

關於補助青年創業100萬元，韓國瑜舉例，這過去在孟加拉也發生過，當地是借27元美金幫助婦女創業，結果不可思議的事情發生了，婦女還款率高達99％，這代表「雖然現在沒錢，但自尊心還存在，有能力就會還回來。」

韓國瑜說，他暫定數字是100萬，來當作青年的後盾，讓對方好好發展事業，就像這個孵化器一樣，如果他當上總統，一定要是這個孵化器，幫助青年創業，讓他們找到空間、資源，加上政府資金挹注，學術大學當後盾，退休專家跟法律專家協助，就可以讓「雞蛋孵化」，小雞變大雞，最後變鳳凰，「我覺得台灣人一定可以做，一定能成功。」

被問到自己大學畢業時遇到什麼問題？韓國瑜說，因為他是先當兵再讀書，所以經濟壓力比較大，大學一年級就開始打工，晚上當警衛、飯店接線生，寒暑假就到瓦斯行搬瓦斯，和一般大學生不太一樣；儘管畢業後有同學說要共同創業，最後也因為大家都沒錢而走向各自的路。

韓國瑜回憶，自己現在回頭想想，年輕時曾想過2個發明，第一是看到老人、小孩搬行李箱很重，所以想發明一個充氣行李箱，一按就可以讓行李箱浮起來；第二是覺得汽車不停燒汽油，若中間有一個孔，行徑期間讓風吹進來，是否就不用加這麼多汽油？但這兩個發明他都沒有研究，也不確定能不能實現，只是相信很多人有許多想法，政府可以來幫忙。

關於666政策，韓國瑜也表示，也就是年輕父母將孩子生下來後，到6歲以前，1年補助6萬元，希望能夠減輕父母親壓力。不過這樣的幫助也不一定很大，因為問題還包括托育所夠不夠、照顧幼兒法律有無準備、雇主能否放寬育嬰假等，「666不夠，一定要加其他的！」畢竟少子化已成為國安危機，一定要想辦法幫助年輕家長多生小孩。

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