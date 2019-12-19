拒受網軍波及影響選情　桃園藍軍籲「全民協尋楊蕙如」

▲國民黨桃園市黨部、市議會國民黨團及立委候選人，召開「拒絕網路霸凌、抵制惡質網軍、全民協尋楊蕙如」記者會。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

網路霸凌、惡質網軍、假新聞…有如致人於死的槍彈，同具殺傷力！2020大選，為了捍衛國民黨及立委候選人不受波及，國民黨桃園市黨部、市議會國民黨團及立委候選人，19日聯合召開「拒絕網路霸凌、抵制惡質網軍、全民協尋楊蕙如」記者會，要求檢調追查楊蕙如的金流、人脈真相，以及在鍵盤元凶所扮演的角色。

國民黨桃園市黨部、市議會國民黨團會中，針對網軍長期以來以假民調帶風向、假消息真抹黑，假輿論毀人格的網軍之亂，提出嚴正譴責及抗議，呼籲全民協尋楊蕙如們，共同找出「網路鍵盤殺人」的真相。

為了捍衛國民黨及立委候選人權益，避免對手以不正當手段，形成不公平競爭，市黨部及黨團也將成立抓鬼大隊，並聘請律師團，隨時機動處理抹黑、造謠等各種不實攻擊及賄選蒐證告發。

立委候選人陳根德呼籲，此事件對執政黨殺傷力特別強，楊蕙如躲在國外不是辦法，在國內才是避風港，他憂心涉世未深的楊蕙如，身處國外生命恐有問題，應趕快回國說明，甚至當污點證人，才是生存之道。

「卡神楊蕙如事件只是冰山一角」，市議員也是立委候選人魯明哲指出，網路暗黑事件，在特定政治個人團體的操弄之下，已經變成奪得政權的暗黑集團一種模式，良心沒有顏色，呼籲不管藍綠或無黨籍的好朋友，都要共同譴責。

市議員張桂綿、徐其萬等人表示，蔡政府對國民黨候選人網路霸凌，1450網軍不是空穴來風，涉及優秀外交官生命，公平正義到底在哪裡？楊蕙如應出面說清楚講明白，給死者一個交代，同時呼籲抵制惡質網軍、全民尋找楊蕙如，讓所有市民在安居樂業的環境中成長。包括市議員林政賢、陳美梅、劉安祺、簡志偉、呂淑真、褚春來等人均出席記者會。

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