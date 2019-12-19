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年代民調／基隆市長滿意度78.9％創新高　林右昌：3個原因是關鍵

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▲基隆市長林右昌出席城際轉運站開工典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／基隆報導

根據電視媒體《年代壹電視》19日公布之施政滿意度調查，基隆市長林右昌個人滿意度達78.9%逼近八成。林右昌表示，這要歸功於市府團隊的努力成果，2019年是基隆市的「衝刺年」，也是「金鏟年」，許多建設計畫陸續啟動、發包或動工，明後年將逐步完工啟用，許多豐碩的成果也會展現在市民眼前。

根據電視媒體的民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意(29.6%非常滿意、49.3%還算滿意)，即便是泛藍的民眾也有高達65.6%感到滿意，刷新林右昌市長執政以來的新高紀錄。此次民調訪問日期為2019年12月2日至4日，抽樣母體為基隆市20歲及以上選民，有效樣本為2000人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.8個百分點。

對此，林右昌表示，謝謝市民的肯定與鼓勵，讓滿意度再創新高，這有幾個關鍵原因，第一、他與市府團隊在上任之初，便有很清楚的藍圖與計畫，「我們有節奏的扭轉城市的結構環境與競爭力」。

林右昌進一步舉例指出，2019年從市港再生標竿計畫、山海城串聯計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫，到下水道工程、示範道路計畫、通行環境改善工程等，甚至長年為基隆人詬病的田寮河、旭川河水質改善工程，都陸續在今年動工；交通運輸方面，第三條城際快捷公車1579也在今年上路帶給民眾很多的便利性，「這是我們短、中、長期的擘畫與努力，讓市民看見城市的轉變！」

至於第二關鍵原因，林右昌表示，是2019年從年頭到年尾，不斷有好消息傳出！今年基隆港務公司以「大基隆歷史場景再現整合計畫」榮獲「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎；「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」榮獲2019國際景觀建築師協會景觀大賞社區營造類卓越獎；「基隆東岸廣場」也拿下「2019台灣建築獎」； 2019第七屆台灣景觀大獎基隆市也以「成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」等等，喜事連連。

談到第三關鍵原因，林右昌說，五年如一日，基隆市政府是全國各縣市局處首長穩定度第一名的團隊，上任到現在，除了人事、主計、政風等需要輪調的長官之外，他從沒有換過任何一位局處長，變動過的局處長都是因為升官，因此，市府團隊執行效率佳，團隊默契佳，彼此都有極高的共識，「我們讓跨局處的合作變成一種文化」，向心力也比其他縣市強。

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