車輪卡水溝蓋摔飛！基隆女「破相」崩潰：嫁不了　要國賠勝訴

▲許女騎車後摔傷面部，讓她認為以後難以嫁出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／基隆報導

基隆一名許姓女子騎乘自行車行經七堵區培德二路時，因車論瞬間被損毀的水溝蓋卡死，瞬間連人帶車飛出，導致下巴、嘴唇受傷，氣得向基隆市政府聲請國賠。基隆地院審結，認定市府沒有管理好水溝蓋的維修事宜，且曾與諾過許女賠償，因次判賠11萬5387元。

許女指控，她2017年5月6日騎自行車行經工建路路口時，車輪被損壞的水溝蓋卡死，導致下巴5公分撕裂傷、上嘴唇擦傷紅腫。據《聯合報》報導，許女臉上的傷口結痂後疤痕明顯，且肌肉拉扯導致面部不對稱，擔憂未來難以結婚。

因此，許女向基隆市政府訴請國賠，請求賠償6萬9671元的醫療費、1755元的就醫交通費、修復自行車的1萬2100元及7103元的薪資；此外，因臉傷擔憂無法結婚，求償撫慰金11萬7831元，共計20萬8460元。

▲水溝蓋毀損，導致許女連人帶車受傷，圖與本文無關。（示意圖／記者林悅翻攝）



基隆市府表示，車禍地點的水溝蓋雖毀損，但並非車輛、行人常態性通行的道路。許女沒騎乘在正常到路上，反而騎到紅線外的水溝蓋上方，認為對方也有過失。

法官認為，該水溝蓋屬於公共設施，本就是基隆市政府負責管理、維護供公眾使用，本就該注意水溝蓋一切危及用路人安危事宜；另外，市府在許女摔傷後第9貪財完成修復，明顯看出未維護、管理好水溝蓋。

另外，法官指出，市府與許女本私下進行和解，但許不接受走上法院，可見市府已答應賠償事宜，因此國賠部分判賠醫療費、就醫交通費、自行車維修費各3萬1532元、1755元、1萬2100元等，薪資部分不得請求。

精神撫慰金部分，法官表示，面部為人體外觀最為明顯的部位，難倘若受傷心靈層面受到的衝擊較大，因此綜合雙方條件進行考量，判市府應賠償7萬元，與上述賠償共計11萬5387元，全案可上訴。

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