開出威力彩頭獎6.6億　「好運來彩券行」把紅包捐了！林右昌力挺做公益

記者郭世賢／基隆報導

2019年10月21日於基隆市暖暖區「好運來彩券行」開出威力彩頭獎新臺幣6.6億元、1注獨得，是今年基隆市最高的單注頭獎。這位幸運中獎人特地準備8萬8000元的紅包回饋帶來好運的頭獎商店，「好運來彩券行」要把這份好運和愛心分享給更多人，將紅包全數捐贈「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」，並加碼捐贈一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」。

▲ 威力彩頭獎6.6億元獎落基隆，林右昌響應公益投注站回饋做愛心。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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基隆市長林右昌19日專程至「好運來彩券行」挺公益，呼籲全民持續支持公益彩券，台灣彩券公司總經理蔡國基也親赴現場道賀，經銷商於活動現場準備了「暖暖福袋」（米粉、衛生紙）分享給鄰里，盼透過活動將暖心公益理念傳遞給更多人，活動現場熱鬧、溫馨。

▲ 威力彩頭獎6.6億元獎落基隆，盼透過活動將暖心公益理念傳遞給更多人，活動現場熱鬧、溫馨。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，這位幸運抱走6.6億元的頭獎中獎人，共花了1000元，用電腦選號的方式買了威力彩以及大樂透各500元，其中，威力彩電選的第5注讓他幸運對中了頭獎獎金6.6億元。

基隆市林右昌市長親赴「好運來彩券行」力挺公益，林市長表示，從2007統計至2019年11月，公益彩券共挹注基隆市超過37億元公益盈餘，全國第一座在基隆市的「祖孫館」就是運用公益彩券盈餘分配建置，讓基隆市民享有免費的親子空間，促進三代同樂、親情增溫。

「好運來彩券行」經銷商黃寶森表示，很高興受到財神爺眷顧、開出基隆市今年最高的頭獎，為了響應公益彩券照顧弱勢族群的精神，將紅包全數捐贈給「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」，協助弱勢族群在寒冬中獲得溫飽，並加碼捐贈一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」，增進館內的親子防護。此外，於活動現場再發送100份的威力彩紅包、旺萊米以及暖暖福袋與鄉親分享喜氣，讓即將到來的聖誕節，增添了一絲暖意。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲「好運來彩券行」加碼捐贈一組安全造型防撞保護墊給「基隆祖孫館」。

▲ 幸運中獎人準備8萬8000元紅包給彩券行，彩券行將紅包全數捐贈「基隆市暖暖最用心幸福食物銀行」。

▲ 幸運中獎人「威力彩」中獎號碼。