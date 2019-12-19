　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

猜拳輸了潑冷水！同學偷裝「102度滾燙熱水」…10歲童右胸慘長超大水泡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼基隆學校孩子玩過頭，102度熱水噴男童害長水泡。（圖／翻攝臉書「基隆人踹共」）

▲男童遭到同學噴熱水燙傷，右側胸壁、手臂都起水泡脫皮。（圖／經變色模糊處理／翻攝臉書「基隆人踹共」）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名媽媽在臉書社團PO文控訴，10歲的兒子17日在學校遭到同學惡整，拿水瓶裝了高達102度的滾燙熱水，直接朝著兒子潑灑，導致他右側胸壁、右前臂二度燙傷，長出大水泡；而事後校方處理態度相當消極，竟稱是「孩子們玩過頭」。對此，基隆市府教育處回應，事發第一時間校方按照標準流程處置，但後續溝通協調時，雙方認知落差造成誤解，後續校方會再積極溝通，並妥善處理。

「我們家長請假衝到學校帶孩子急診，今天他請假在家，又需要父親一整天照顧，然後下午還要再回診，原因就是為了你們的小孩蓄意裝飲水機的熱水噴他！」該名媽媽在臉書社團中憤怒地表示，同學在飲水機中裝了102度的熱水，還特意在教室中找到兒子，並堅決地將滾燙的沸水潑向他，造成他右胸、手臂都因燙傷長了大水泡，「如果當初偏差一點，熱水就是噴在他毫無防護的臉跟眼睛上，身為媽媽，你們能要求我諒解什麼？」

媽媽控訴，事發後校方處理態度相當消極，還稱是「小孩玩過頭」，「我一直認為自己不太會與人計較，尤其是孩子，但蓄意裝熱水還特意找到我小孩噴他，你們（家長）到學校前應該是以為只是不小心潑到燙傷個水泡吧？我小孩的傷口，讓我無法想像對方是懷著什麼樣的心態堅決地傷害他！大面積二度燒燙傷合併脫皮，連醫生都提醒我們可以調病例及醫療紀錄照片提告！」

▲▼基隆學校孩子玩過頭，102度熱水噴男童害長水泡。（圖／翻攝臉書「基隆人踹共」）

▲媽媽曝光驗傷單。（圖／翻攝臉書「基隆人踹共」）

「我唯一的仁慈就是不口出惡言，你們要知道，不是所有做為都會被無條件赦免！」媽媽還在臉書曝光孩子的驗傷單，上方清楚載明「右側胸壁燒燙傷合併水泡及表皮脫落（第二度）；右側前臂燒傷合併水泡及表皮脫落（第二度）。」

對此，市府教育處則回應，當時學生是拿著水瓶裝冷水，玩猜拳互相噴水遊戲，但後來其中一名學生到飲水機裝了滾燙熱水，並將水瓶交給另一名不知情的學生向男童噴灑、造成燙傷。事發後學校老師第一時間將受傷學生送往保健室，進行沖水降溫處置，隨後通知家長並將孩子送往急診治療，後續校方也趕到醫院表達關心。

教育處指出，事後查明原因，確實是孩子嬉鬧玩得太過火，才會冷水變熱水，造成孩子受傷；且事發後學生家長也出面道歉，但因雙方在協調時有溝通落差，因此才導致受傷學生家長誤解，認為校方處理態度消極。教育處強調，一定會查明完整事件經過，校方也允諾妥善處理，並由學務主任擔任聯繫窗口，負責後續事宜。

稍早媽媽也發出聲明，認為孩子已經小學五年級，應該要有法治觀念，「我希望孩子能及時改錯，而不是道歉就能讓事情當作過了。今天我小孩不是打鬧被弄個小傷口，誰會想像得到，對方會去飲水機裝熱水來噴他？這怎麼會是玩過火的行為？如果校園裡高年級學生今天認為裝熱水噴別人是玩，那請問中低年級的孩子有多危險？對於犯錯的兩個孩子，我小孩至今還擔心他們受罰，我不會去怨恨孩子，但嚴重的校園安全問題應該被正視。」

韓妞激推、IG討論爆款

▼學校飲水機滾燙的熱水成了孩子們的「危險玩具」，媽媽認為校園安全問題應該被正視。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆學校孩子玩過頭，102度熱水噴男童害長水泡。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
猜拳輸了潑冷水！同學偷裝「102度滾燙熱水」　10歲童慘長超
快訊／投票結果出爐！美眾院通過彈劾川普
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中山高楠梓段又見單車騎士　紅斑馬緊急馳援！他說心情壞散散心

鄰座醉女男友身邊昏睡　工人摟腰、解內衣扣一摸賠10萬

借車不還約戰公園！車主撂人狂毆　男手臂滴血倒地

高雄KTV兩男幹架！　看熱鬧的拒盤查還嗆警「沒事的話要洗門風道歉」

父母賣豪宅躲家暴！　「不看21歲縱火兒一眼」7命靈堂前每天愧疚跪拜

猜拳輸了潑冷水！同學偷裝「102度滾燙熱水」…10歲童右胸慘長超大水泡

高雄夜半出現縱火狂！詭男「點燃拖把丟汽車」再哼歌離去

綠島男打魚反遭水針魚刺破肚「深5公分」！黑鷹急搶救　漁民：像刺蘿蔔糕

車輪卡水溝蓋摔飛！基隆女「破相」崩潰：嫁不了　要國賠勝訴

高潞．以用遭時力開除「告到底」　律師傻眼：你已經雙重黨籍

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經一聽韓石圭「一句話」笑場

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

中山高楠梓段又見單車騎士　紅斑馬緊急馳援！他說心情壞散散心

鄰座醉女男友身邊昏睡　工人摟腰、解內衣扣一摸賠10萬

借車不還約戰公園！車主撂人狂毆　男手臂滴血倒地

高雄KTV兩男幹架！　看熱鬧的拒盤查還嗆警「沒事的話要洗門風道歉」

父母賣豪宅躲家暴！　「不看21歲縱火兒一眼」7命靈堂前每天愧疚跪拜

猜拳輸了潑冷水！同學偷裝「102度滾燙熱水」…10歲童右胸慘長超大水泡

高雄夜半出現縱火狂！詭男「點燃拖把丟汽車」再哼歌離去

綠島男打魚反遭水針魚刺破肚「深5公分」！黑鷹急搶救　漁民：像刺蘿蔔糕

車輪卡水溝蓋摔飛！基隆女「破相」崩潰：嫁不了　要國賠勝訴

高潞．以用遭時力開除「告到底」　律師傻眼：你已經雙重黨籍

中經院：2020國際貿易可望谷底緩升　經濟成長率為2.44%　

台股獲連2買勇奪外資吸金王寶座　7大題材成投資人選股新寵

《82年生的金智英》讓女人揪心的8大無奈金句：「生個孩子又不會改變什麼」

濃郁芋頭雞肉飯！高雄隱藏版小餐館　還有麻油雞湯、海瓜子雞湯

第六屆紫絲帶獎特別貢獻獎得主　寫下台灣兒保立法新頁

只要甜蜜不要負擔　避免狗狗中年發福　獸醫師：「改變飲食才是關鍵」

不斷更新／美眾院表決通過！　川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

茵茵韌帶撕裂、骨盆也裂了！　「為完美連拍高難度飛踢動作」膝蓋痛到無法蹲

中山高楠梓段又見單車騎士　紅斑馬緊急馳援！他說心情壞散散心

班鐵翔老婆Celine服藥送醫急救！3年不堪忍受老公舊愛恐嚇

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

人妻遭撿屍！老公房內睡死　醒來見裸男氣炸：你是誰

單車女卡水溝蓋摔飛！破相崩潰：嫁不了…要國賠

女子跨橋情侶拉回　下一秒轉身躍橋墩亡

高潞．以用遭時力開除提告　結果揭曉

前雲林鄉代酒駕肇事送醫開溜　另家醫院找到了

G奶「JKF」女郎心情不好　點瓦斯引氣爆「炸全身」

綠島男打魚反遭水針魚刺破肚「深5公分」！黑鷹急搶救

法鬥走失闖警局　警照料1個月終遇失主

醋女捅男友險死嗆：讓你知道花心代價

新莊骨董店怪怪的　客人都開雙B提現金袋

汐止遊覽車轉彎輾壓過馬路少女

上士班長趁她喝醉硬上　女兵崩潰：我喜歡女生

他留言金溥聰「X交狗雜」　遭求償30萬

更多熱門

相關新聞

單車女卡水溝蓋摔飛！破相崩潰：嫁不了…要國賠

單車女卡水溝蓋摔飛！破相崩潰：嫁不了…要國賠

基隆一名許姓女子騎乘自行車行經七堵區培德二路時，因車輪瞬間被損毀的水溝蓋卡死，瞬間連人帶車飛出，導致下巴、嘴唇受傷，氣得向基隆市政府聲請國賠。基隆地院審結，認定市府沒有管理好水溝蓋的維修事宜，且曾允諾過許女賠償，因此判賠11萬5387元。

基隆港邊「林家鬼屋」旁　知名餐飲業狠砸3千萬買透天

基隆港邊「林家鬼屋」旁　知名餐飲業狠砸3千萬買透天

基隆襲臀狼！見女子彎腰靠過去摸屁屁

基隆襲臀狼！見女子彎腰靠過去摸屁屁

基隆東岸廣場獲台灣建築獎首獎

基隆東岸廣場獲台灣建築獎首獎

臺鐵美學復興「公開車廂內裝」

臺鐵美學復興「公開車廂內裝」

關鍵字：

基隆學校熱水五年級燙傷水泡

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

政見會／統整韓國瑜16大金句

嫩模無bra肉色上衣「2點險看光」彎腰半球薄布破洞

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

味全龍戰力補強　網羅富邦5戰將

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面