猜拳輸了潑冷水！同學偷裝「102度滾燙熱水」…10歲童右胸慘長超大水泡

▲男童遭到同學噴熱水燙傷，右側胸壁、手臂都起水泡脫皮。（圖／經變色模糊處理／翻攝臉書「基隆人踹共」）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名媽媽在臉書社團PO文控訴，10歲的兒子17日在學校遭到同學惡整，拿水瓶裝了高達102度的滾燙熱水，直接朝著兒子潑灑，導致他右側胸壁、右前臂二度燙傷，長出大水泡；而事後校方處理態度相當消極，竟稱是「孩子們玩過頭」。對此，基隆市府教育處回應，事發第一時間校方按照標準流程處置，但後續溝通協調時，雙方認知落差造成誤解，後續校方會再積極溝通，並妥善處理。

「我們家長請假衝到學校帶孩子急診，今天他請假在家，又需要父親一整天照顧，然後下午還要再回診，原因就是為了你們的小孩蓄意裝飲水機的熱水噴他！」該名媽媽在臉書社團中憤怒地表示，同學在飲水機中裝了102度的熱水，還特意在教室中找到兒子，並堅決地將滾燙的沸水潑向他，造成他右胸、手臂都因燙傷長了大水泡，「如果當初偏差一點，熱水就是噴在他毫無防護的臉跟眼睛上，身為媽媽，你們能要求我諒解什麼？」

媽媽控訴，事發後校方處理態度相當消極，還稱是「小孩玩過頭」，「我一直認為自己不太會與人計較，尤其是孩子，但蓄意裝熱水還特意找到我小孩噴他，你們（家長）到學校前應該是以為只是不小心潑到燙傷個水泡吧？我小孩的傷口，讓我無法想像對方是懷著什麼樣的心態堅決地傷害他！大面積二度燒燙傷合併脫皮，連醫生都提醒我們可以調病例及醫療紀錄照片提告！」

▲媽媽曝光驗傷單。（圖／翻攝臉書「基隆人踹共」）

「我唯一的仁慈就是不口出惡言，你們要知道，不是所有做為都會被無條件赦免！」媽媽還在臉書曝光孩子的驗傷單，上方清楚載明「右側胸壁燒燙傷合併水泡及表皮脫落（第二度）；右側前臂燒傷合併水泡及表皮脫落（第二度）。」

對此，市府教育處則回應，當時學生是拿著水瓶裝冷水，玩猜拳互相噴水遊戲，但後來其中一名學生到飲水機裝了滾燙熱水，並將水瓶交給另一名不知情的學生向男童噴灑、造成燙傷。事發後學校老師第一時間將受傷學生送往保健室，進行沖水降溫處置，隨後通知家長並將孩子送往急診治療，後續校方也趕到醫院表達關心。

教育處指出，事後查明原因，確實是孩子嬉鬧玩得太過火，才會冷水變熱水，造成孩子受傷；且事發後學生家長也出面道歉，但因雙方在協調時有溝通落差，因此才導致受傷學生家長誤解，認為校方處理態度消極。教育處強調，一定會查明完整事件經過，校方也允諾妥善處理，並由學務主任擔任聯繫窗口，負責後續事宜。

稍早媽媽也發出聲明，認為孩子已經小學五年級，應該要有法治觀念，「我希望孩子能及時改錯，而不是道歉就能讓事情當作過了。今天我小孩不是打鬧被弄個小傷口，誰會想像得到，對方會去飲水機裝熱水來噴他？這怎麼會是玩過火的行為？如果校園裡高年級學生今天認為裝熱水噴別人是玩，那請問中低年級的孩子有多危險？對於犯錯的兩個孩子，我小孩至今還擔心他們受罰，我不會去怨恨孩子，但嚴重的校園安全問題應該被正視。」

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▼學校飲水機滾燙的熱水成了孩子們的「危險玩具」，媽媽認為校園安全問題應該被正視。（圖／記者郭世賢翻攝）