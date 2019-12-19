批民進黨掏空高雄後換中央　韓國瑜提「恢復特偵組」：蔡英文敢抄這個政見嗎？

▲韓國瑜提恢復特偵組。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日於總統政見發表會中提出要恢復「特偵組」，遭總統蔡英文回酸，「我聽起來他只有一個政見」。對此，韓國瑜19日反擊，當總統的執政團隊弊案叢生，難道蔡英文還可以避重就輕完全不用負責嗎？「蔡總統敢抄我這個政見嗎？」

韓國瑜透過臉書批評，掏空高雄的人，現在正在掏空中央，昨天在政見發表會他主張重新設立特偵組，來清查弊案政府高官的弊案，「我認為當總統的執政團隊弊案叢生，難道蔡英文總統還可以避重就輕完全不用負責嗎？」只有獨裁國家的總統可以只許東廠肥貓禍營私舞弊、不讓特偵執法為民除害！

韓國瑜表示，這幾天高雄債務問題備受討論，前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊，對於高雄過去負債三千億的問題，僅僅說了一句「我還的比借的多」，「那請問債務是如何累積到3300億？我們上任的一天就承擔了下來，光是利息每年要付出21億，平均每個高雄人負債近9萬元。」而普悠瑪、蘇澳斷橋、慶富案，都和前高雄團隊有關，「這些問題高官辭地方就升中央，有關係就沒關係，繼續掏空中央，怎麼和人民交代？」

韓國瑜指出，民進黨砍掉軍公教年金說政府沒錢，卻在前瞻8800億、選前大撒3000多億，要蓋連高雄屏東鄉親都不認同的高鐵東延，在沒有完整評估下，台南港尾溝豆腐渣工程完工19天即崩塌，民進黨4年來從來都不是為了人民好，油水弊案花人民的納稅錢作秀，或許不是為了選票而是為了鈔票，政府高官責無旁貸。在此同時，蔡英文任命的監委陳師孟卻大動作申調法官，已逾越監察權分際，已不當干涉司法審判及偵查權之自主獨立，「我們還要放任東廠再現嗎？」

韓國瑜強調，重設特偵組，是他認為要負起選民對換黨執政的期待，也是對執政團隊的清廉自我要求。並在文末Hashtag「#如果我貪污把我關到死」、「#抄了學貸和青創政策」、「#蔡總統敢抄我這個政見嗎」

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