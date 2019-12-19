讚韓國瑜首場政見會「表現非常好」　張善政：蔡英文抹紅抹黑

▲國民黨副總統候選人張善政到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

2020總統大選18日晚間舉行電視政見會，藍綠雙方辯論言辭犀利，選民心中各有評斷，但韓國瑜的副手張善政中午到彰化二林鎮參加青年農民論壇，在接受媒體訪問時認為，韓國瑜表現非常好，感覺就是比蔡英文好很多了，蔡英文又在抹紅、抹黑，已經沒有藥救了。

而擔任韓國瑜全國競總主委朱立倫上午在受訪時也表示，國民黨總統候選人韓國瑜的表現是攻守俱佳，總統蔡英文則是比較緊張，防守居多，但民進黨仍是把「抹紅」對手當成選舉提款機，很不道德。

▲國民黨副總統候選人張善政到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張善政今天到二林鎮農會化身廚師與縣長王惠美一起煮蕎麥麵，推銷在地農產，同時提出鼓勵青年運用網路科技投入農業行銷、台灣農村社區規畫與改善農村居住環境等3項農業政策，他說最近常被問為何變得比較黑，是不是常回去花蓮割草從事農作有關，他自我解嘲的說，是因為「最近是被網軍黑得很厲害」、「被楊蕙如搞的」，所以臉才變黑。

至於20日即將進行的副總統政見發表會，張善政也說，自己正在準備中，有信心，因為政見要看的是內容，不是看口才，他不怕賴清德的口才比他好，他會全力以赴。會後，張善政趕往彰化市參加北彰化青年論壇及到社頭琨蒂絲公司與紡織業者座談。

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