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質疑來台旅客數字灌水　韓競辦「證據會說話」：61.9萬人來台目的非觀光

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▲2020總統政見發表會，韓國瑜聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲2020總統政見發表會，韓國瑜聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見會上，質疑政府將轉機人數也納入觀光人數有灌水嫌疑，不過交通部隨即澄清，因轉機旅客沒有入境，不會算在國外來台旅客人次中。對此，韓國瑜競選辦公室19日下午表示，根據觀光局統計月報，東南亞201萬來台旅客中，目的是「其他」的人高達61.9萬人次。

韓國瑜競選辦公室指出，究竟來台旅客數字有沒有灌水，證據會說話。根據觀光局統計月報，東南亞201萬來台旅客之中，僅117萬人次來台目的是「觀光」，占比58.47%，來台目的是「其他」的東南亞旅客高達61.9萬人次，占比三成，遠遠高於其他地區的比例。

韓國瑜競選辦公室提到，觀光局副局長張錫聰2018年1月接受媒體採訪時也坦承，「國際旅客統計納過境和移工等，30到40年來都是同樣計算方式，世界各國也如此。」蔡政府動用國家宣傳機器，鋪天蓋地的宣傳來台觀光人數創新高，說穿了只是用亮麗的表象數字欺騙人民，漠視基層庶民的痛苦，旅館、民宿、遊覽車、計程車、餐廳等產業的感受才是最真實，蔡政府說穿了只是用冷冰冰的「數字治國」，背離人民的感受。

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