韓辦酸「來台人次虛胖」⋯商務客也算觀光？觀光局：是多重旅遊目的

▲國民黨總統候選人韓國瑜昨日參加2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨（18）日表示，交通部觀光局將轉機旅客也納入觀光人次，質疑是「灌水」。觀光局澄清，轉機旅客沒有入境，並不會算入，對於外界質疑入境人次包括移工、留學生等，觀光局說，現在人都是「多重旅遊目的」，即使是商務客，也可能觀光消費。業者則質疑，政府宣稱觀光人數亮麗，那又何必砸下上百億經費補助觀光？

韓國瑜昨日在總統政見發表會上指出，觀光局將轉機旅客算入觀光客人次，是灌水行為。韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋今也表示，政府也將移工算入觀光人次，非常荒唐。

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▲來台人次屢創新高。（圖／記者李宜秦攝）

對此，觀光局企劃組長吳潔萍澄清，轉機旅客並未入境台灣，因此不會算入觀光人次內，唯有持外籍護照、持大陸港澳入境許可證、長期旅居境外華僑三大種旅客，入境才會算入觀光人次。

吳潔萍表示，旅客入境時，都會填選入境卡，勾選來台目的，其中觀光目的人次約佔7到8成，但她表示，許多旅客不願透露來台目的，都會勾選其他，近年來其他類目人數越來越多，且現在人是「多重旅遊目的」，即使是勾選工作、商務、探親、留學、醫療等，通常也都會有觀光消費。

▲業者怨觀光產值蒸發上千億。（圖／記者李宜秦攝）

韓國瑜國政顧問團觀光組顧問、創新旅行社董事長李奇嶽表示，韓國瑜原意是指，蔡政府的觀光人次數字「虛胖」，雖然來台旅客年年創新高，觀光產值卻逐年衰退，3年來幾乎已蒸發上千億，他質疑，觀光局標榜來台人數亮麗，那又為何要砸下上百億經費補冬補西？若生意真的欣欣向榮，觀光產業又為何需要幫助？

李奇嶽表示，部分尚未拿到我國護照的新住民，入境台灣時也會被當作「觀光客」，有的商務客則是上午來台開會，晚上就搭飛機離台，卻也被算入觀光人次，直言「觀光人數根本不準」。

▲今年來台旅客已突破1111萬人次。（圖／記者李宜秦攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，其實商務客花費通常都比一般觀光客更多，由於商務客趕時間，多會搭乘高鐵、計程車，不會選擇公車、捷運等，且會由企業招待，吃好、住好，觀光花費相對多。以2018年統計而言，觀光旅客每人每日在台消費約200.32美元，商務客則為237.21美元，確實是商務客花費較大。

黃正聰說，許多移工也是2周就出遊國旅一次，一年下來玩個20幾次，他表示，曾問過一名移工每月都會留用8000元在台消費，換算下來等於一年在台花費近10萬元，比一般旅客來台花4萬元多更多。

據交通部統計，2016到2018年（截至10月止）來台總人數分別為1069萬279人、1073萬9601人、1106萬6707人、973萬507人，目的為觀光的人數則分別是756萬753人、764萬8509人、759萬4251人、689萬8413人，各佔70％、71％、69%、70％。