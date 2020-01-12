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變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味

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記者邱中岳、游宗樺、郭世賢、莊智勝／台北報導

台北市萬華區日前發生分屍案，一名馬來西亞的鄧姓女華僑（年約20歲）失蹤多日，警方獲報後展開追查，於11日中午在基隆山區發現鄧女遺體，當時她已經遭人殘忍分屍，四肢均遭到切除，陰部也被割下，並分裝成2袋垃圾袋及2箱紙箱棄置。警方深入追查，發現居住在鄧女租屋處對面的林姓男子（約40歲）幾乎在同一時間失蹤，且據悉，林男案發前曾向鄧女搭訕，因此警方將其列為關鍵嫌疑人，目前正積極追尋林男下落。

▲▼變態分屍魔殘殺女華僑…切四肢割陰部「分裝2袋2箱」！鄰居驚恐：聞到藥水味。（圖／記者游宗樺攝）

▲富民路巷弄內一處分租套房發生分屍血案。（圖／記者游宗樺攝）

初步了解，鄧女來台工作，並在萬華富民路巷弄內一處民宅租下套房，該層樓被隔為5間，而鄧女的對面就住著涉案的林男。鄧女同事指出，約在6日前發現鄧女失聯，不但沒有來上班，家裡也找不到人，家屬焦急之下只好於7日向警方報案，不料11日卻在基隆山區發現鄧女遺體。

鄧女被發現時，死狀悽慘萬分，手、腳四肢皆遭人持利器切除，且陰部還被割下，隨後兇嫌將屍塊分裝成2袋、2箱，並租車運往基隆山區產業道路丟棄，且案發後鄧女戶頭還遭人盜領1萬多元。警方深入展開追查，發現住在鄧女對面的鄰居林男幾乎在同一時間失蹤，至今下落不明；且據了解，在案發前林男曾向鄧女搭訕過一次，但卻遭到女方婉拒，因此不排除林男涉有重嫌。

警方表示，林男有多起竊盜前科，日前才剛刑滿出獄，在住處附近的果菜市場工作，案發後已失去音訊，經調閱監視器畫面追蹤，發現他最後行蹤出現在新北市中和地區，隨後即沒了蹤影；如若林男涉案，不排除其可能畏罪輕生。鄰居得知發生兇案後訝異地表示，案發後有聞到濃烈藥水味；且警方也在租屋處浴室尋獲血跡反應，不排除浴室可能就是第一現場。目前全案正深入追查中，詳細案情仍還有待釐清。

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