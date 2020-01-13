分屍魔「闖民宅」燒炭亡！屋主出遊2天回來...家衰淪凶宅傻眼：根本不認識他

▲林國平12日晚間7時許被民眾發現燒炭身亡。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

台北市萬華區發生分屍命案，一名年約20歲的馬來西亞鄧姓女華僑失蹤數日，結果於11日在基隆山區找到遺體，已被殘忍分屍；對門鄰居的兇嫌林國平逃亡多日，最後竟跑到陌生人家中燒炭輕生。對此屋主表示，出遊2天回來很傻眼，根本不認識他。

警方表示，鄧女失蹤後曾到林國平租屋處進行查訪，當時在家中就有聞到一股濃濃的殺蟲劑與松香水味道，而林國平面對詢問時態度冷靜，還稱鄧女家水管堵塞，因此曾邀請對方來家裡使用浴室，會幫忙注意等語；雖然覺得有異狀，但人員仍不動聲色，未料隔日派人到場採證時，林國平已逃逸。

根據監視器可以看到，林國平相當狡猾，為了掩人耳目，提著裝有屍塊的塑膠袋爬上5樓曬衣間，從後棟民宅逃逸，再前往基隆山區棄屍，之後還將手機丟在中和區，企圖影響警方辦案。不過林國平可能自知逃不了法律制裁，最後居然跑到基隆七堵區某民宅內燒炭輕生。

▲林國平涉嫌犯下殺人分屍案後畏罪自殺，檢警仍將全力還原事發經過，給被害人一個交代。（圖／ 萬華分局提供）

附近的王姓鄰居表示，曾與林國平擦身而過，後來有聽到其他鄰居說有陌生人闖入社區、拔掉瓦斯桶，害他們家沒熱水用，上樓查看發現管線被扯斷，而地上留有一台手機，檢視內容提到「看到這封信，我已經走了」，嚇得鄰居趕緊報警。

王男表示，現在想起來有點毛毛的，。由於公寓頂樓有互通，只要爬到4樓就能翻到其他棟，因此不排除林國平原本欲要在王姓鄰居家的頂樓輕生，後來被人發現，才轉往另一棟、無人在的公寓輕生。

屋主則無奈指出，出遊2天回家就發現家裡被反鎖，在外面就能聞到一股味道，進去後就看到一名男子倒臥在地上，但自己根本不認識他，嚇得趕緊報警。

林國平不僅奪走一條人命，還讓倒楣屋主的民宅成了凶宅；警方目前已將鄧女的遺體送往殯儀館，除了要釐清她的真正死因，同時也要釐清林國平的犯案動機。

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