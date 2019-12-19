不甩25萬人連署！環團痛心礦業法歸零　高唱蔡依林「倒帶」批執政黨

▲環團舉行礦業法無法倒帶，國、民兩黨恐讓修法一切歸零記者會。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（19日）舉行記者會控訴，從2017年開始呼籲立法院要快休「礦業法」，完成紀錄片導演齊柏林心願，此屆最後一期立院會期都結束，確定休不過，今天現場更是改編歌手蔡依林經典歌曲「倒帶」，高唱「受夠了等待，你承諾的安排，說要改革到底多久才來」，表達對執政黨失望、憤怒。

地球公民基金會回顧礦業法修法歷程，第9屆立法委員任內第3會期臨時會開始逐條討論，並在第5會期尾聲（2018年5月）送出經濟委員會交付黨團協商，但同年6月，礦業法修法進度遭到當時擔任主席的國民黨籍廖國棟委員裁示「再次辦理研討會及礦場現勘後，再擇期召集協商」，此後一年礦業法被束之高閣，廖國棟委員既沒舉辦研討會，立院也沒辦理任何與修法相關的礦場現勘或討論。直到今年5月，廖國棟委員才再次召集第2次黨團協商，當月29日送交院長，此時已是第9屆立委任期內倒數第2個會期尾聲。

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地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，國、民兩黨對礦業法不理不睬的態度，即便立院親民黨團與時代力量黨團願意全力推動修法，也無法撼動全局，依目前立法院的議程安排，恐怕很難再有機會推進礦業法到完成三讀，只能眼睜睜看著礦業法面臨屆期不連續，好不容易等到的改革曙光最後一切歸零。

▲環團改編「倒帶」，高唱「受夠了等待...」表達對執政黨失望、憤怒。（圖／地球公民基金會提供）



台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅提到，廢除不合理霸王條款，是協會推礦業法修法的起點，但本屆最後一個院會已在前天結束，很遺憾本屆立委在礦業法修法明明可以拿高分，最後卻選擇交白卷。環境法律人協會專員徐孟平認為，回顧民進黨4年的全面執政，可以看到不論是在行政院或立法院，民進黨對於台灣的環境政策的推進都近乎停滯不前。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔指出，總統蔡英文的競選網站上洋洋灑灑列了一堆政績，尤其原住民族政績列超多共有12項，但礦業法修法這個攸關原住民族權利的重要議題，原本是蔡英文與民進黨可以容易拿下的得分政績，看來將要面臨立法院屆期不連續重頭來過。

▲蔡雅瀅認為，本屆立委在礦業法修法明明可以拿高分，最後卻選擇交白卷。（圖／地球公民基金會提供）



環團各代表今記者會現場彈著吉他，唱著「我受夠了等待，你承諾的安排，說要改革到底多久才來…我想信賴而你一直耍賴，終於看開，法修不完，而你總是說要安排，最後才把話說開，是否根本不想改…礦業法掰掰」。地球公民基金會副執行長蔡中岳無奈說，3年來遊行辦了、煙放了，炸彈也炸了，現在連歌都唱了，沒想到一個修法可以修成這樣，超過大家意料之外，並認為該法已算是差不多結束了。

地球公民基金會強調，礦業法歷經近3年討論、協商，仍然欠缺臨門一腳無法完成修法，然此會期形同畢業，僅剩1天的時間幾乎無法好好處理25萬人民連署與期待的礦業法修正，作為長期關心台灣國土環境的組織，對執政的民進黨非常失望，也對最大在野黨國民黨的消極感到憤怒。